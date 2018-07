Carrió en Córdoba: "se vienen "meses duros" pero que en 2019 pegará "un salto extraordinario"

La diputada nacional Elisa Carrió volvió a ratificar su compromiso por la reelección de Mauricio Macri en 2019. "Yo defiendo la República y voy por la relección de Mauricio", dijo la socia fundadora de Cambiemos.

Distante con la UCR por sus dichos de la semana pasada y luego de la reunión de Macri con gobernadores radicales, Lilita bromeó con un cabrito que le regaló en Jesús María el legislador radical por el Departamento Totoral, Carlos Ciprián. También estuvo presente el diputado nacional de Cambiemos, Gabriel Frizza, entre otros.

"Entre un radical que me putea y uno que me regala un chivo, me quedo con él", dijo Carrió, publicó Radio Jesús María.

La dirigente participó de un encuentro en la Rural de Jesús María. Más allá de las bromas con el legislador radical, "Lilita" volvió a poner en claro que ella es una radical "de paladar negro".

"Algunos no saben lo que es ser radical", dijo tras recordar la amistad que unía a su familia con Arturo Illia.

"Al presidente le encanta sacarse fotos", manifestó por Macri, por la reunión con los radicales.

"Meses difíciles"

Lilita presagió "seis meses difíciles" en lo económico, pero auguró un futuro prometedor para Argentina. "Pegaremos un salto", dijo. "Yo saqué el 1,8% de los votos y después me amaban", recordó.

De visita por Córdoba, agradeció a los cordobeses por el trato y de paso -entre risas- dijo que dejó propinas en todos lados.

¿Y Schiaretti?

Sobre las críticas del gobernador Juan Schiaretti, Carrió salió a responderle en alusión al nuevo presupuesto: "Schiaretti tiene que apoyar si no, no tiene obras. Si Córdoba quiere hacer obras y no están presupuestadas en la Nación, no podrá hacerlas si no está aprobado el presupuesto 2019"

Con información de La Voz del Interior