El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, hizo un crudo diagnóstico de la situación social: “Vamos camino a una grieta social que hará más daño a los argentinos que la propia grieta política. Los índices de pobreza, tal el caso del Observatorio de la Deuda Social de la UCA , donde se remarca que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres, sumado a que más de la tercera parte de los argentinos está en las mismas condiciones, lamentablemente no parecen ser el límite de una realidad social que tiende al deterioro del tejido social”.

Desde el gobierno provincial advierten que las políticas económicas de la Nación están llevando al país a una “grieta social”. Ante la mayor demanda de asistencia en los comedores escolares y barriales, la provincia amplió las partidas presupuestarias por encima de los índices de inflación, mientras que los recursos que recibe del gobierno central para la seguridad alimentaria están congelados desde hace dos años.

Las partidas presupuestarias para la seguridad alimentaria, destinadas a comedores comunitarios y copas de leche, aumentaron 127% desde el inicio de la gestión. “Este porcentaje incluye no solo la lógica actualización consecuencia de la inflación, sino también la mayor demanda social”, pasaron de 10 millones de pesos mensuales, a fines del 2015, a 24 millones.

El ministro admitió que “sin dudas, esto no alcanza. La realidad social fruto del continuo aumento de precios, el régimen tarifario, la pérdida de trabajos transitorios, afecta fuertemente a la propia clase media baja” y confirmó que se incrementaron las solicitudes de ayudas alimentarias por parte de familias que asisten a los centros de día, a los centros de atención primaria de la salud, a los comedores y copas de leche comunitarios y a los clubes. “Las políticas sociales integrales no alcanzan cuando las necesidades básicas de la población aumentan y el Estado nacional no acompaña”.

En ese sentido, el ministro Álvarez pidió la urgente “firma de un nuevo convenio para seguridad alimentaria, con los pies sobre la tierra, ya que los importes transferidos por el gobierno nacional no aumentan desde junio de 2016. Sólo los índices oficiales de inflación ascienden al 60% en ese período, a lo que debe sumarse una mayor demanda”. Enfatizó además, sobre la necesidad de articulación entre la Nación y las provincias para implementar la Ley de Emergencia Social, “de la cual hoy las provincias estamos excluidas”.