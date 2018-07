UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899 y falleció el 2 de julio de 1961, fue un escritor y periodista estadounidense. En los estudios destacó en lengua, pero sentía apatía por las otras asignaturas. Mostró sus aptitudes literarias en el diario escolar, usando el seudónimo Ring Lardner, Jr. Al acabar sus estudios, en 1917, no quiso ir a la universidad, como quería su padre, ni perfeccionó sus estudios de violonchelo, como aspiraba su madre. Entonces se trasladó a Kansas y en octubre de 1917 comenzó a trabajar como reportero en el diario Kansas City Star. Entre sus obras destacaron:The Torrents of Spring (1926), Fiesta (1926), Adiós a las Armas (1929), Muerte en la Tarde (1932), Las Verdes Colinas de África (1935), Tener o no Tener (1937), Por Quién Doblan las Campanas (For Whom the Bell Tolls) (1940), Al Otro Lado del Río (1950) y El Viejo y el Mar (1952) por la cual obtuvo el Premio Pulitzer en el año 1953.