¿No será mucho Corach? "Me niego a que los rafaelinos paguemos la luz de los santafesinos"

Corach dice que los Rafaelinos vamos a pagar la luz de los santafecinos, medio exagerado el muchacho. Cuando la política se mezcla y los números apremian, se dicen tantas pavadas....

No es lo que dice Corach, lo que pasa es que cuando la plata va a tener que ser utilizada para fines que no sean electoralistas y de futuras campañas, el peronismo pega el grito en el cielo, los muchachos están acostumbrados a usar la "platita" para otras cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de los Rafaelinos y cuando se les quiere "cortar el chorro", comienzan a ponerse nerviosos

EL PARTE DE PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD

Este martes, el presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Maximiliano Neri, y la secretaria de Energía, Verónica Geese, recibieron al Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach.

El motivo de dicho encuentro fue solicitar los números de la facturación del alumbrado público de la ciudad de Rafaela, luego de la decisión del Intendente José Corral de rescindir unilateralmente el convenio que vincula a la Municipalidad de Santa Fe con la Empresa Provincial de la Energía.

Verónica Geese cuestionó al intendente de la Ciudad de Santa Fe y expresó: "Lo que se está cobrando es algo que ya se gastó, nadie se sienta a discutir cuando ya se gastó" y agregó "el intendente no puede pretender que lo que ya consumió, lo pague el resto de los santafesinos".

Luego de la discusión suscitada en el Concejo Municipal, a partir de un proyecto de las mismas caracterizas promovido por el bloque de Cambiemos, Marcos Corach expresó: "Subí al Concejo para evitar el tratamiento y posterior aprobación del proyecto de Ordenanza de idénticas características al de Santa Fe".

"El motivo de mi oposición al tratamiento de dicho proyecto radica fundamentalmente en que no es la Municipalidad de Rafaela la que aumenta tarifas, la que ajusta y tampoco puede ser la Municipalidad de Rafaela la que se haga cargo de costear los efectos de estos tarifazos. De ninguna manera nos vamos a hacer cargo de las consecuencias que están teniendo los ajustes económicos".

Conocer los montos

El Jefe de Gabinete se refirió a la próxima visita acordada entre la Secretaria y el intendente Luis Castellano. "Solicité una audiencia al Presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía y a la Secretaria de Energía, porque tenemos la necesidad de conocer los montos facturados en concepto de alumbrado público de la ciudad de Rafaela y constatar si los mismos se ajustan a la medición que la empresa hace".

"La secretaria Verónica Geese se comprometió para los próximos días traer los montos de facturación de este concepto y mantener una reunión con el Intendente. De esta manera, podremos conocer los números de lo que ya se facturó en este primer semestre y el estimado del segundo semestre, que sin contar futuros aumentos, excederían los 35 millones de pesos", comentó Corach.

"Es un monto que debería pagar el Municipio del alumbrado público de la ciudad. Este número no contempla la responsabilidad que tendría el estado local en caso de rescindirse este convenio sobre las redes, luminarias, postes y demás elementos destinados para la prestación del servicio público, deslindado a la Empresa de Energía toda responsabilidad sobre los mismos", concluyó.

Por último Corach expresó: "Es nuestra pretensión que los concejales de la oposición que han trasladado la propuesta a nuestro Concejo tomen en consideración todos los datos, y elaboren propuestas con la responsabilidad que se necesita. A veces menos es más, nos quieren hacer creer que vamos a pagar menos y que vamos a tener un aparente ahorro por parte del ciudadano, pero en realidad vamos a tener más inequidad y más esfuerzo por parte del municipio para hacer frente a la mayores demandas de asistencia que hoy estamos teniendo".