Aseguran que Michael Jackson fue castrado químicamente por su padre para mantener su voz aguda

Joe Jackson murió a finales de junio, a los 89 años, luego de padecer cáncer de páncreas. En las últimas horas, Conrad Murray, médico personal de Michael Jacksonaseguró que Joe castró químicamente al cantante para que no perdiera su voz aguda.

Murray, que fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario tras el fallecimiento del cantante, acusó al patriarca de los Jackson de ser muy cruel con todos sus hijos, pero especialmente con el Rey del Pop.

"Fue uno de los peores padres de toda la historia. Michael solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda", le contó Murray a The Sun.

En 1993, en una entrevista con Oprah Winfrey, Michael reconoció que su padre le pegaba. "Se burlaba de mí y lo odiaba, me hacía llorar todos los días. Era muy estricto, muy duro, muy severo. Había veces en que venía a verme y yo me ponía enfermo". Joe lo negó varios años después: "Nunca lo golpeé. Golpeas a alguien con un palo".

En 2011, el doctor Alain Brancherau publicó el trabajo "Michael Jackson, el secreto de una voz" donde aseguró que el artista podría haber sufrido una castración química entre los 12 y los 20 años como consecuencia de un tratamiento anti-acné.