Delpo enfrenta a Nadal en cuartos de Wimbledon para ser el tres del mundo

Jugar los mejores torneos del mundo es un gran incentivo para cualquier tenista. Tener la posibilidad de avanzar a las semifinales de un Grand Slam, mucho más. Y si además eso te convierte en el número tres del ranking, las ganas son aún mayores. Y si para eso hay que ganarle a Rafael Nadal, ya es el combo perfecto.

Todo eso le puede pasar este miércoles a Juan Martín del Potro, quien enfrentará al español en cuartos de final de Wimbledon con la posibilidad de quedar entre los cuatro mejores del torneo más mítico de todos y de meterse en el podio del escalafón de la ATP por primera vez en su historia

El tandilense y el mallorquín jugarán en el segundo turno de la cancha central del All England de las afueras de Londres, después del serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori, que comenzarán no antes de las 7 de la mañana de nuestro país. Por lo que se espera que Delpo no juegue antes de las 11 de la Argentina, un encuentro que televisará ESPN.

La Torre de Tandil, cuarto del mundo, cayó hace unas semanas en semifinales de Roland Garros ante Rafa, en la que fue su última derrota en el circuito. En Londres, Nadal superó sus cuatro primeros compromisos en el césped sin ceder un solo set, mientras que Del Potro apenas perdió uno ante el francés Gilles Simon en octavos.

El historial general es favorable para Rafa 10-5, mientras que en Wimbledon es favorable para el español 1-0 (7-6, 3-6, 7-6 y 6-4 en octavos en 2011). Además, hay otro choque sobre césped, que también se lo quedó Nadal: fue 6-4 y 6-4 en la primera rueda de Queen's en 2007.

El vencedor enfrentará a Djokovic o Nishikori por el pase a la gran final.