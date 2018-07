Bonfatti, más que "chiste" es pesadilla

Saldar la deuda con obra pública nacional es un chiste que no resiste ni un tribunal de cuentas", sentenció el diputado provincial Antonio Bonfatti, respecto a la propuesta que hizo la Casa Rosada para pagar las obligaciones que tiene pendientes de coparticipación con Santa Fe.



El pasado 31 de marzo venció el plazo en el cual la Nación, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debía pagarle a Santa Fe unos 50 mil millones de pesos por los fondos correspondientes a la coparticipación.



Bonfatti, exgobernador de la provincia y actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, aseguró que lo que intenta hacer el gobierno nacional con la provincia "es como hacer las obras con plata prestada del otro".



Asimismo, afirmó: "Financiar con nuestra plata las obras de las rutas nacionales 33, 34, 11 y el puente Santo Tomé es un chiste que no lo resiste ni un Tribunal de cuentas".



Por otra parte, el presidente del Partido Socialista se refirió a la ley de ART, que Macri reclamó en su visita al frigorífico Mattievich la semana pasada en Carcarañá.



En tal sentido, Bonfatti consideró que"los juicios laborales existen porque las ART, que son un negocio privado, no le reconocen las enfermedades profesionales a los trabajadores y le pagan lo menos posible, en perjuicio del trabajador. Por eso el trabajador termina recurriendo en la Justicia"

.



"Lo que no sabe el presidente (Mauricio Macri) es que en la provincia existen los comités en seguridad y salud laboral, puesto que lo que hacemos es prevenir los accidentes en el trabajo para mejorar las condiciones. Por eso lo invito al Presidente a que vea cómo trabajan de manera mixta en otros países avanzados", respondió el exgobernador.



Además, responsabilizó al Estado nacional por los paros que vienen llevando a cabo los docentes universitarios de la UNR. "Es muy fácil echarle la culpa a los docentes universitarios porque no quieren dar clases (rechazaron el 15 por ciento de aumento escalonado). Ahora, nosotros en la provincia tenemos cláusula gatillo que se actualiza de manera automática", concluyó.

Fuente: Uno Santa Fe