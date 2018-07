Bonino ya esta en el ruedo y quiere estar a full cuanto antes

Aun no se determinó las causas de su descompostura, pero el mismo Lalo admite que puede estar relacionado al estrés

El presidente del concejo, Raul Bonino fue internado en el Sanatorio Nosti el pasado Miercoles por la noche cuando empezó a sentir un malestar aunque afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro y realizando reposo en su casa.

Según el testimonio del propio Bonino, los médicos no pudieron determinar la causa del malestar aunque sostuvo que un motivo pueda ser el estrés. "Efectivamente no se puede confirmar el origen ya que a la hora de analizarlo a través de un cateterismo no encontraron ningún tipo de secuela u origen".

El edil agradeció la atención recibida en el Sanatorio Nosti y apuntó que "Ahora continuar con las revisiones médicas para poder reintegrarme cuanto antes al trabajo y poder continuar con las funciones propias del concejo".

Con información de ADN