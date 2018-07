REVELAN QUE EL PADRE DE LUIS MIGUEL PIDIÓ QUE HICIERAN DESAPARECER A LA MADRE

Luis Miguel la serie ha removido cuestiones del pasado para todos los involucrados en la historia real. Uno de los que ha salido a hablar sin medias es Andrés García, el empresario que supo ayudar a la familia de Luis Miguel en sus comienzos a partir de la amistad que tenía con Luis Rey, el despótico padre del cantante.

Aquella relación pasó del amor al odio, sentimiento que aún hoy domina el recuerdo de García al momento de hablar de Luis Rey. “Era un perfecto hijo de su pelona. No respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo”, dijo en una entrevista reciente que le brindó a la periodista Laura Estrada en México.

En esa charla reveló además que Luisito Rey le pidió al siniestro personaje Arturo Durazo Moreno, conocido como “el Negro” (un jefe policial que aparece en la serie) que hiciera “desaparecer” a Marcela Basteri. Ante la negativa de Durazo, Rey acudió a García, según él reveló ahora. En primer lugar, lo hizo viajar a España de urgencia, y allí le habría hecho la sórdida propuesta.

“Cuando me lo pidió a mí le dije esto es una barbaridad, tú no puedes hacer eso y es más se lo voy a decir a Luis Miguel ahora”, afirma el empresario. “Cuando le dije a Luis Miguel, delante de Luis Rey, él me dijo ‘¿Pero cómo? Qué vergüenza me hace pasar mi padre’, y los dejé para que charlaran.

García además, recuerda a Marcela Basteri como “muy cariñosa, muy mamá de sus hijos y su casa”. “Esa familia se sostenía porque estaba Marcela, y la prueba está en que cuando ella ya no aparece, se deshace la familia”, resume García.

Fuente: www.vos.lavoz.com.ar