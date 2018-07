La cocina del caso Sampaoli

¿Qué pasó en Ezeiza? ¿Por qué Tapia no lo echó? ¿Quién lo frenó? ¿Cuál fue la estrategia? El futuro del entrenador, ahora, se debatirá en el Comité Ejecutivo. Mientras, el DT pidió dirigir al Sub 20 en LAlcúdia...

A la birome, al colectivo, al dulce de leche, al alfajor, al magiclick, al enorme bypass coronario del todavía más enorme doctor Favaloro... A todos esos inventos argentos, bien nuestros, habrá que sumarle uno más, uno que no provoca nada de orgullo, que más bien nos expone: cómo hacer que Jorge Sampaoli siga así como está (condicionado, apuntado y condenado) en el cargo de técnico de la Selección. La excusa: que después de dirigir a un tal Messi, ahora tome el mando de los pibes del Sub 20, de muchos de esos chicos que fueron sparrings en Rusia, que vivieron de cerca el fracaso mundialista. Así, en apenas 18 días, el DT al que casi todos imaginaban llegando al predio de Ezeiza para juntar sus cosas y marcharse para siempre, saldrá otra vez a la cancha con el buzo celeste y blanco en el torneo amistoso de L’ Alcúdia, en España...



La anunciada cumbre en la que Claudio Tapia le iba a decir a Sampaoli que su ciclo había finalizado, terminó por darle una vida más al DT (al parecer, porque Daniel Angelici, el otro directivo de voz y voto, se mostró más concilidiador). Sin embargo, aun así, no parece tener el entrenador mucha expectativa de supervivencia. El comunicado oficial de la AFA que confirma que será el encargado de dirigir al Sub 20 en Valencia, lo sugiere en sus líneas finales: “En la próxima reunión de Comité Ejecutivo pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de como ha sido el proceso hasta este momento”.

Hay algunos directivos que como Nicolás Russo, el presidente de Lanús, consideran que Sampaoli merece otra chance, porque responsabilizan más a los jugadores (por no dejarlo hacer) que al DT. Pero otros creen que su ciclo no tiene retorno. “¿Si le van a decir que se vaya? Eso espero”, confió un dirigente cercano a la Selección antes de la cumbre de Ezeiza. ¿Qué pasará si a fin de mes deciden romper su contrato cueste lo que cueste? Se verá...



Por lo pronto, lo que se hizo ayer fue patear la pelota para adelante, ponerle un parche al Titanic. Tapia y Angelici prefirieron no asumir en soledad el costo económico y político de la decisión. Y por dos razones básicas: la AFA no tiene dinero para pagar semejante rescisión de contrato (casi nueve millones de dólares) y aún no cuentan con un plan B para que pilotee esta tormenta.

Tampoco se puede dejar de analizar este movimineto como una parte de la estrategia de desgaste: exponer más a un DT rodeado y con un cuerpo técnico dinamitado (ante la renuncia de Beccacece, Nico Diez y Cía., sólo seguirán el AC Lionel Scaloni, el PF Jorge Desio, el analista de videos Matías Manna y el entrenador de arqueros Martín Tocalli) y que si le va mal en un torneo Sub 20 que el mismo pidió dirigir, ahí sí no tendría defensa.

Ojo, en este ajedrez no se decarta que esta continuidad atada con alambres sea un parche para escaparle a la presión mediática mientras los abogados de ambas partes definen la desvinculación del DT, debido a la alta complejidad legal de su salida.



Como sea, hoy los mayores sostenes de Sampaoli están en la falta de un candidato disponible (Simeone, Gallardo y Pochettino no dieron señañes positivas) y en el altísimo costo ecónomico de su adiós. Ayer, como viene publicando Olé, la idea era escuchar al entrenador, que expusiera las razones del derumbe en Rusia. “En ningún momento le dijeron que se tenía que ir y hasta le reconocieron su dedicación y sus trabajos en el campo”, reveló alguien presente en Ezeiza. Por lo pronto, no está claro si el DT logró convencer a Tapia y Angelici o si lo que hicieron los hombres con mayor poder en la AFA fue ganarle tiempo a un ciclo terminado y que una vez que se consiga un sucesor con consenso), recién ahí le bajarán el martillo.

Por ahora, entonces, que siga el baile, señores...

Fuente: Ole