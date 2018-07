Sebastián Beccacece afirmó que no volverá a trabajar con Jorge Sampaoli

None

Sebastián Beccacece asumió este lunes en Defensa y Justicia tras haberse desvinculado de la Selección argentina y señaló que decidió ponerle "fin" al vínculo que tenía con Jorge Sampaoli. El flamante entrenador del equipo de Florencio Varela expresó que no volverá a trabajar con el de Casilda porque se siente "a gusto" dirigiendo él un equipo junto a sus colaboradores.

"Decidí poner fin a ese vínculo (con Sampaoli) porque considero que no quiero volver a cortar la posibilidad de estar como conductor de un equipo. Me siento muy a gusto con ser entrenador y con la gente que me acompaña", reveló

En una conferencia de prensa que dio junto a quienes serán sus ayudantes, Nicolás Diez y Martín Bressan, Beccacece manifestó acerca de su paso por la Selección y una supuesta pelea con el técnico: "Lo que tenía que decirle a Sampaoli se lo dije a él".

Además dijo: "Tuve un vínculo muy cercano y directo con los 23 jugadores que estuvieron en el proceso y aprovecho para darles las gracias. Ha sido una experiencia positiva desde lo personal".

"Fue muy beneficioso el proceso en la Selección por lo que se aprendió. Valoro y agradezco el llamado de Jorge en su momento, pero hoy estoy abocado a este desafío y estoy muy feliz de estar acá", añadió.