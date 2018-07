“Estuve en el infierno”: Michael Bublé relato cómo fue cuando le diagnosticaron cáncer a su hijo

Michael Bublé y Luisana Lopilato, en los próximos días se convertirán en padres por tercera vez pero la pareja en 2016 vivió un terrible momento, al enterarse que se hijo Noah, ahora de 5 años, tenía cáncer de hígado. En ese momento, la pareja se dedicó exclusivamente a la salud de su pequeño.



El tratamiento para hacerle frente a la enfermedad, duró 18 meses. “Estuve en el infierno” afirmó Michael Bublé en una entrevista con Heral Sun. “Mi niño es un superhéroe. Y sabes qué, el infierno parece ser un lugar realmente agradable para vacacionar en comparación con donde hemos estado “, agregó.

Hoy, lejos de aquel momento y viviendo una gran alegría familiar, Michael Bublé dijo: “La familia es lo que importa. La salud de mis hijos, la relación con mi familia, mi esposa, mi fe, es la prioridad principal de mi vida. Vivo con una perspectiva que no tenía antes y me permite no tener miedo”.

En cuanto a su carrera, en ese momento, en el que decidió dejarla para ocuparse de la salud de su niño contó: “Realmente pensé que nunca volvería a la música” y agregó: “Cuando atravesé el cáncer de Noah desde el primer momento hubo un chasquido. Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital pensando: “¿Estaba preocupado por algo de eso? ¿Estaba preocupado por las ventas de discos o un meme o lo que dijo un agujero acerca de mí? En un segundo se había vuelto tan claro “.

Por último, Michael Bublé dejó al descubierto su sentimiento actual por su trabajo: “Esa claridad me dio la oportunidad de encontrar el amor por la música otra vez. Voy a volver a un mundo que necesita amor, romance y risa más de lo que lo ha hecho en mucho tiempo. Voy a ser un nexo para eso