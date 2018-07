Crisis cambiaria: arranca la semana financiera con un dólar más calmo y con otro vencimiento de deuda

El Gobierno cerró el viernes con un dólar minorista en $28,62, unos 40 centavos menos que la cotización del comienzo de esa semana. Viene utilizando múltiples instrumentos para parar la corrida cambiaria, con un dólar que llegó a rozar los $30 y un riesgo país que pasó los 600 puntos.

Como modo de bajar esa demanda, en la licitación de venta de dólares diaria del Banco Central, por ejemplo, la entidad ya vendió 1600 millones de dólares desde el jueves 21/06, cuando comenzaron a colocarse los dólares del FMI. Colocó diariamente 100 millones de dólares y, en algunos días, 150.



El BCRA, asimismo, había subido en tres puntos porcentuales los encajes bancarios para depósitos en pesos, es decir los depósitos que los bancos no pueden tocar. También sostuvo la tasa de política monetaria en 40%.

De este modo, la decisión de sacar pesos del mercado mediante suba de encajes logró mantener, al menos por ahora, cierta calma en el mercado cambiario, junto a lo que se absorbe con las tasas de Lebacs, que están pagando retornos muy altos de entre 50% y 60% anual.



En ese contexto, el Gobierno arranca la semana financiera con un dólar más calmo y con otro vencimiento de deuda, este vez por la renovación de 1.200 millones de dólares.

Así, en el comienzo de la semana corta por el feriado, para refinanciar esa deuda, el Gobierno volverá a licitar Letras del Tesoro (Letes) en dólares --en este caso dos series-- y un nuevo bono en moneda "dual", que brinda cobertura en dólares si la devaluación supera la tasa.



Esta nueva licitación de Letes se suma a la hecha la semana pasada cuando se adjudicaron por licitación 422 millones de dólares en Letes a 379 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019). Pagaron una tasa de interés anual del 5,5%.

Dos tercios de esos papeles se pagaron con Lebacs en pesos ya emitidas por el Banco Central, aunque ese valor de Lebacs representó sólo el 1% del stock total de este instrumento.

En lo que respecta a este martes, hay una diferencia sustancial: no se podrán canjear Lebacs.

La primera Lete a licitar este martes tiene un plazo de 210 días y ofrecerá un tasa anual mínima del 4% (vence el 8 de febrero de 2019). La segunda, será a 378 días con una tasa anual mínima del 4,5% (vence el 12 de junio de 2018)

Según lo informado oficialmente, la suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. Se recibirán ofertas desde las 10 de este martes hasta las 15 del día siguiente. En tanto, las condiciones financieras y detalles de la licitación del bono en moneda dual serán difundidos también este martes.

"Es un piso de tasas razonable teniendo en cuenta las últimas licitaciones, aunque si el piso llega a ser el techo serían tasas bajas. Esta licitación ya estaba prevista, no es extraordinaria, aunque vuelve a ampliar el menú de instrumentos con el bono dual, que resultó con buena aceptación cuando se usó la vez pasada", dijo a Clarín Jorge Neyro, de la consultora ACM.

¿Por qué, a diferencia de la semana pasada, ahora se licitan Letes sin poder canjearlas por Lebacs?

Dice Neyro: "No está muy claro. Una lectura posible es que si no hubo mucha oferta de Lebacs la semana pasada --en el canje por Letes--, se sobreentiende que no hay ventaja en suscribir por Lebacs. En ese sentido, se vuelve a las tradicionales licitaciones de Letes".

La semana pasada, el canje de Lebacs por Letes, como se dijo, representó el 1% del stock. La intención del Gobierno había sido comenzar a desarmar la "bomba" de las Letras del Banco Central, que sigue creciendo a tasas altas.

Aquel día se recibieron órdenes por 481 millones de dólares de los cuales 127 millones de dólares solicitaron suscripción en efectivo y USD 354 millones en Lebacs. Esa cifra y también la de la venta de Letes fueron menores a la esperada, ante las Lebacs que pagan entre 50% y 60% de interés anual.

Una de las lecturas fue que el mercado apuesta a un dólar más estable. Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), es decir el relevamiento que hacen analistas especializados, locales y extranjeros, prevé un dólar para diciembre en $30,3, es decir $1,70 más que la última cotización.

El resultado de la licitación de Letes de mañana dará un panorama más claro de la película, en tanto a qué instrumentos se están volcando en el contexto de las turbulencias locales e internacionales.

El panorama que se viene hacia adelante --en un marco de una deuda pública que oscilará este año los 360 mil millones de dólares y con tasas de política monetaria del Central que siguen en 40%-- será el millonario financiamiento para 2019 en tanto los vencimientos de deuda.

