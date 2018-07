"Rafaela Capital Provincial Pro vida", exitosa convocatoria

Este domingo 8 de julio, no fue un día más en la ciudad de Rafaela. Más de 3000 personas de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe formaron parte de la Multitudinaria Concentración Provincial por la Vida, organizada por "Rafaelinos por la Vida". La Plaza 25 de Mayo se vio colmada de pañuelos celestes, banderas argentinas, carteles con claros mensajes, quedando evidenciado que son muchísimas las personas que se manifiestan su postura a favor de la defensa de la vida de la mujer y el niño por nacer.

A pesar del frío y la llovizna presente casi en el comienzo, hizo su presentación la banda rafaelina “Fugitivos”, arrancando en medio de un clima festivo y familiar. Contó con la presencia del Intendente Luis castellano, quien mostró su apoyo, dejando ver que está a favor de la vida como muchas veces ya lo ha manifestado, demás de las autoridades institucionales de nuestra provincia. Luego se dió apertura oficial, entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un marco de respeto, considerando a este símbolo patrio, representa a cada ciudadano de nuestra nación en cualquier lugar del mundo.

A esta gran convocatoria, asistieron diferentes agrupaciones Pro Vida de la localidades de Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Santa Fe, Esperanza, San Vicente, Sunchales, Santa Clara de Saguier, Pueblo Esther, Aldao, Ataliva, Zenón Pereyra, Puerto San Martín, Villa Gobernadora Gálvez, Palacios, San Carlos, San Cristóbal, Bella Italia, Santo Tomé y Susana.

Prosiguiendo, fue el propio Dr. Pablo Posetto, encargado de presentar la labor que viene realizando la agrupación “Rafaelinos por la Vida” en nuestra localidad, compartiendo acerca de la iniciativa popular que ha presentado al Consejo Municipal. El proyecto de ley para la apertura de la “Oficina de protección a la Mujer Embarazada y a los Niños por Nacer, en situación de vulnerabilidad”, expresando que “como organización, estamos trabajando para brindar soluciones, llevando adelante una de las más importantes batallas que es defender la vida”. Continúo motivando a que “como sociedad, podamos llevar adelante un cambio cultural, en el cual la vida sea lo más importante. Tenemos que dejarle a nuestros hijos y nietos, una sociedad a favor de la vida”… “hay opciones antes que un aborto, invitamos a quienes piensan distinto a dialogar para que puedan comprender que ser padres siempre es una bendición”. Felicitó a los trabajadores de la salud “porque han dicho sí a la vida, poniendo en riesgo sus trabajos y sus familias”.

El momento más emotivo de la tarde, se vivió cuando hizo uso de la palabra Walter Ghione, representante de “Rosario te quiero Pro Vida” quien explicó: “desde hace varias semanas decidimos junto a los diferentes grupos Pro Vida de la provincia, que teníamos que venir a la ciudad más importante, declarada Pro Vida en abril de 2015. Felicitamos a todos los Rafaelinos, porque han hecho punta en este tema y hoy, por este motivo, declaramos junto a todas las ciudades presentes, a “Rafaela, Capital Provincial Pro Vida”. Hago un llamado especial a “un hijo de esta ciudad, que hoy nos representa como Senador, Omar Perotti queremos que Santa Fe sea una provincia Pro Vida”, recordando que aún se encuentra entre los legisladores indecisos.

Más adelante, continuó con vehemencia, la contadora Dámaris Cattaneo, quien efusivamente declaró: “Repudiamos el manifiesto, diciendo que el fin justifica los medios… hay otra Argentina, la que cree que los no nacidos son igualmente valiosos y dignos, nadie es desechable”. Sin menguar en su ímpetu, se dirigió a los dirigentes políticos: “Señores Senadores, los votamos para que nunca la conveniencia esté por encima de las convicciones…, más allá de los resultados nosotros votaremos con la memoria, no vamos a votar nunca más a los que se muestren a favor del aborto…, Sr. Presidente de la Nación, su triunfo en las pasadas elecciones, fue gracias al interior del país, le pedimos que este proyecto de ley no avance y si avanza que lo vete”. Continuó efusivamente, generando gran adhesión de parte de los convocados, diciendo: “Legisladores, votar a favor del aborto es votar en contra de las mujeres, deben dar una solución, votar a favor es votar en contra de la familia, a favor de la invisibilidad de los abusadores…” Y finalizó haciendo un llamado a jóvenes y adolescentes: “el martes cuando vayas a la escuela, que tu pañuelo celeste sea un grito a favor de la vida, con tu pañuelo hacé patria, muchos se podrán olvidar de lo que dijimos, pero no de lo que hicimos, haremos y seguiremos haciendo en favor de la vida. Hoy más que nunca hacemos Patria, gritamos ¡No al aborto! ¡Sí a la vida! Oíd mortales el grito sagrado. ¡Sí a la vida!



Las banderas y los cánticos espontáneos de la multitud le daban a la tarde el calor que necesitaba, la gente se mantuvo expectante frente al escenario en el que se continuaban promulgando los mensajes a favor de la vida. Se sumó un gran grupo de profesionales de la salud de toda la provincia, quienes se presentaron con sus carteles mostrando el mensaje “conmigo no cuentes”. En este contexto la Dra. Mónica Schmutzler expreso: Como profesionales de salud decimos ¡Sí a la vida!, porque toda persona tiene derecho a vivir desde el mismo momento de la concepción y este es un derecho que se aniquila con el aborto. Porque aquí comienza la individualidad original, irrepetible, genética, después de la unión de las células materna y paterna. Por que el ser humano comienza a desarrollarse desde el mismo momento de la concepción. A los 4 días, se implanta en el útero y se desarrolla el embrionato, a los 19 días ya se visualiza por litofotografia electrónica y a los 25 días, se puede visualizar el desarrollo del sistema cardiovascular, intestinal, renal, pulmonar y otros y puede observar el desarrollo ecográfico del embrión desde edad temprana. Como médicos, creemos que ejercer en un país democrático, con libertad de expresión y sin persecución ideológica o de conciencia, sin sometimiento laboral o riesgo de mala praxis, porque el juramento hipocrático apunta a respetar la vida desde el mismo momento de la concepción. Respetamos toda vida, embrión, feto y persona; el aborto deja secuelas psicológicas, gineco obstétricas, e incluso la muerte. Este proyecto de ley atenta contra la vida humana, la ética profesional, alterando nuestra misión de prevenir, curar, reparar y salvar toda vida humana y como médicos, tenemos derecho a ser objetores de conciencia y no queremos que se nos impongan leyes autoritarias en contra de la esencia misma de la medicina. Por todo esto y mucho más, porque creemos que hay un autor de la vida que es Dios, decimos si a la vida! NO al aborto! Si a las dos vidas!

Continuando con los discursos, por su parte, el abogado Pablo Mosconi, manifestó: de la misma manera que han explicado muy bien los Doctores cuando comienza la vida, ese proceso no se interrumpe, no tiene etapas, que por tanto la ley violenta eso, algo tan sagrado como es la vida. También decimos en derecho, que una ley como ésta, es contraria a lo que dice la Ley Nacional. Según las normas, la persona adquiere esta condición desde la concepción y también el derecho a la vida es inalienable, básico, elemental, lógico y no se puede entender otro derecho si no se respeta el de la vida. Por lo tanto este proyecto de ley es abiertamente inconstitucional por violar normas superiores, que están en nuestra Constitución Nacional.

En el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre dice: todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad de su persona. El articulo 75 de nuestra Constitución, inciso 23, segundo párrafo menciona: dictar un régimen seguridad social, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del período enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y período de lactancia. En tanto, el código civil y comercial de la Nación, articulo 19, expresa: el comienzo de la existencia humana comienza desde la concepción. Estas son algunas de la normas que podemos citar, para decir que el proyecto de ley es inconstitucional y transmitir, que muchos abogados de este medio y del país estamos dispuestos a librar batalla en este sentido, y plantear lo necesario.

Para cerrar ese momento, se dio lugar a un eco sound en vivo, con el cual todos pudieron oír los latidos del corazón de Ignacio, el bebé de 30 semanas que está creciendo dentro del vientre de Lucía, mostrando a través de este emotivo acto, que allí hay vida, y “todos debemos protegerla”.

Llegando al momento culmine de la tarde, representantes de “Rafaelinos por la Vida”, subieron al escenario para leer el manifiesto, en el cual se reconoció a la ciudad de Rafaela como “Capital Provincial Pro Vida”, enumerando los motivos por los cuales este grupo trabaja para preservar la vida de la mujer y del niño por nacer.

Tenemos que levantar la voz por los que no pueden hacerlo:

Por aquellas mujeres que son obligadas a abortar por sus parejas y familias.

Por aquellas que tiene miedo de no poder enfrentar el futuro.

Por las mujeres que abortaron y hoy cargar heridas muy difíciles de sanar.

Por las que creyeron que podían deshacerse de un problema y lo único que se deshizo, fue su propio corazón.

Por las personas que están en gestación, para que la condición humana no se reduzca al solo hecho de “ser deseado”.

Para que reconozcamos lo que dice la ciencia, que la vida comienza desde la concepción.

Porque es mentira que e aborto seguro existe, lo que es seguro es que alguien muere.

Porque es mentira que es gratis, siempre alguien asume los costos. Ni hablar de la persona en gestación cuya vida es eliminada.

Porque el aborto legal, mata igual!!!

Para finalizar, el cantante rafaelino Gerardo Meschler deleitó al público con varios de sus temas musicales, dando a la tarde un broche especial.

Convencidos de que unidos se puede defender a la Nación de los planes de destrucción que quieren llevarse a cabo, una vez más las voces se hicieron escuchar en la ciudad y en esta oportunidad con repercusión en toda la provincia, acá se escucha: “¡SÍ A LA VIDA!”