Sin latinoamericanos, ¿pierde “sabor” el mundial?

Que no haya ya equipos americanos en el mundial de Rusia es una sorpresa, aunque es verdad que los equipos americanos suelen tener poca suerte cuando la competencia se desarrolla en territorio europeo, sólo Brasil se ha coronado fuera de América, en Suecia 1958 y en Corea-Japón 2002, no obstante, "La Verdeamarela" era el principal favorito, según las casas de apuestas, para llevarse la Copa del Mundo.



Que Perú haya quedado fuera en primera ronda podría no ser una sorpresa, considerando que tenían 36 años sin ir a un mundial. México volvió a quedarse en Octavos, como ya es costumbre. Costa Rica comprobó que lo de hace 4 años fue un "garbanzo de a libra". A Colombia y Uruguay les pesó la ausencia de sus figuras, James y Cavani, respectivamente, en los partidos clave y les costó la eliminación. Argentina llegó sin expectativas y pasó de primera ronda casi de "milagro, a pesar de tener a Messi. De Panamá no se esperaba mucho, fue normal que se despidieran pronto.

Los 4 semifinalistas serán europeos, ¿esto podría restarle interés a la competencia? Quizá sí, de los favoritos sólo Francia queda vivo y sabiendo que de entre el Croacia vs Rusia y el Inglaterra vs Suecia, saldrán los otros dos equipos participantes, la Copa del Mundo ya dejó de ser del mundo para ser más una Eurocopa.



El clima del Fan Fest cuando no quedan sudamericanos en el Mundial.

Los 6 equipos que quedan vivos lo están porque han hecho lo necesario para continuar en la competencia, sin importar de que confederación es el equipo que se les ha puesto enfrente, pero la poca diversidad en la definición de un torneo de 32 selecciones de 6 confederaciones distintas, puede hacer que el mundial pierda un poco de ese brillo incluyente que atrae a personas de todas las regiones del mundo.

Fuente: Univisiondeportes