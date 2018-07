Inhibidores de alarmas: La nueva herramienta de los delincuentes para robar autos

Una nueva herramienta para robar vehículos se está usando cada día con más frecuencia en nustra ciudad y son los denominados inhibidores de alarma y del cierre centralizado del vehículo.

Mediante la interferencia de la señal que tiene el control remoto que activa la alarma, logran que ésta quede bloqueada y así el vehículo nunca reciba la señal para cerrarse ni quedar bajo alguna protección.

La técnica de los delincuentes es que cuando una persona se baja del auto y activa la alarma, mediante el aparato bloquean la señal, esperan a que los dueños del vehículo se alejen y en ese momento pueden subir al auto y robar lo que tenga en su interior.

El modus operandi es una metodología imitada desde el extranjero, que habla del uso e implementación de aparatos inhibidores de señales de los controles remotos que bloquean las puertas y las señales de alarma.

Para que no te lleves el susto cuando vuelvas de hacer algún trámite, las autoridades aconsejan cerciorarse de que el coche está efectivamente cerrado antes de abandonarlo, tirando de la manija. A veces los ladrones colocan su vehículo en doble fila, cerca de su objetivo, para asegurarse de que la onda llega y el coche queda abierto.

El método que utilizan consiste en lo siguiente:

En primer lugar, los ladrones eligen un coche que esté estacionado, generalmente, en zonas bancarias y comerciales.

Después, estacionando su vehículo cerca o mediante una persona que ande próxima hablando por el celular, los ladrones activan el inhibidor de frecuencia.

Este lo que hace es anular las frecuencias emitidas por casi todas las llaves de apertura y cierre remotas. Así evitan que se cierre el coche cuando el dueño cree haberlo cerrado bien con su propio mando.

Cuando consiguen abrirlo, los ladrones roban todo lo que haya dentro del coche y logran marcharse en silencio.

¡Habrá que estar muy atentos! La deducción de estos hechos ha sido motivada por robos sin fuerza: los automóviles no presentaban roturas de elementos como ventanillas o cerraduras, pero el aumento de las denuncias ha llamado la atención de a las fuerzas de seguridad.

La verdad que es un método que no llama la atención, pues no hay nada que indique que se trata de un robo cuando una persona normal accede al interior de un vehículo, es que puedes ser tú el dueño. Del mismo modo, al ser zonas muy pobladas, nadie se percata de algo que, a primera vista, no reviste sospecha alguna.

Para combatir esta práctica, se recomienda siempre interponer una denuncia, aunque lo más importante es comprobar que el vehículo está bien cerrado antes de alejarse de él.