Textual de Macri en Carcaraña: Las mafias "les cagan la vida a todos"

El presidente Mauricio Macri dijo este viernes que las mafias que funcionan en el país "les cagan la vida a todos", al asegurar que hoy "alguien se te para en el camino y tenemos que pagarle para pasar a ese señor que no hace nada", lo que termina encareciendo los precios de los productos.

Lo hizo pasado el mediodía, durante la reapertura en Carcarañá de la planta frigorífica de Industrias Mattievich, que estaba paralizada desde hace 7 años.

"Estamos trabajando para que no haya más prepotencias ni comportamientos mafiosos. Hoy uno se te para en el camino y eso les caga la vida a todos, hablando mal y pronto. Porque tenemos que pagarle a ese señor que no hace nada para poder pasar. Eso encarece lo que hacemos, porque no nos permite tener el mejor precio", dijo Macri, que viajó a Santa Fe acompañado del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

El jefe de Estado defendió además el rumbo económico: "Sé que a muchos les está costando, pero este es el camino. Dijimos que íbamos a sacar las retenciones a la carne y lo hicimos. No hemos parado de crecer en exportaciones. Tenemos que entender que cuanto más exportemos, más carne vamos a producir y eso va a hacer que el asado sea más barato acá. Lo mismo tiene que pasar en todas las economías regionales".

