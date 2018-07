José Rossetto se olvida que es parte del problema de los "lavacoches"

Rossetto se olvida que es parte del problema y que integró el Gabinete Municipal, pudiendo desde su ámbito de actuación contribuir a la solución del problema, máxime en épocas en donde el oficialismo tenía mayoría y no dependía de nadie.

Evidentemente no tuvieron en su momento la capacidad de encontrarle una solución a un problema que se veía venir y ahora, cuando son minoría en el Concejo, apelan a la "chicana" política, acorde por supuesto con la historia de un peronismo local que no le da soluciones a los problemas cuando lo tiene que hacer y mira siempre el beneficio propio o partidaria, al de el total de la sociedad. Es hora que el peronismo se haga cargo y deje de deslindar responsabilidades, QUE SE HAGAN CARGO!

En la última sesión del Concejo Municipal del jueves 28 de junio la oposición rechazó el proyecto (7 votos en contra 3 a favor) para crear un registro de personas que lavan coches en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), presentado por los ediles del Frente para la Victoria, cuyo debate demandó unas dos horas de discusión.

Entre los presentes en el sexto piso estuvo José Luis Rossetto, quien fuera secretario de Desarrollo Social del Municipio hasta agosto del año pasado y también fue secretario del cuerpo legislativo, siendo una voz autorizada para opinar sobre este proyecto. Después de la función pública volvió al cargo que tenía de Jefe de la Caja de Pensiones ley 5110.

"No se quieren hacer cargo de la problemática de lavacoches, evidentemente ellos iban siempre por un tema de prohibición de la actividad. Habíamos armado el equipo de trabajo en el 2013, trabajamos con los concejales y ya en ese momento no estaban de acuerdo con el desarrollo de esta actividad. Lo único que está presentado con un fundamento y un trabajo es generar un registro con condiciones mínimas que se puedan cumplir, la gente puede individualizar a los lavacoches, te saca la impunidad del anonimato. El esquema de trabajo con un equipo del Municipio interdisciplinario sobre cuestiones laborales, mantenimiento del espacio y trato con la gente", opinó el ex funcionario.

Y agregó: "Al no votar la ordenanza, por un año no la podés volver a tratar; ellos plantean que el Municipio tiene instrumentos propios, pero no le puede dar trabajo a los lavacoches y el Centro Comercial tampoco lo puede hacer".

- Más allá del rechazo legislativo, ¿el Municipio puede hacer un registro desde lo administrativo o no?

- Esta es la discusión... en el Concejo está la utilización del espacio público, hay una ordenanza de la época de Muriel (ex intendente) que habla cómo se ordena el espacio público y se puede hacer una concesión, que es peor que un registro, para una actividad sin mencionar cuál, para personas que sufran de discapacidad o situación social de extrema carencia; podés concesionar espacios pero no habla de un registro. Si se genera una ordenanza te permite hacer un registro temporario para utilización del espacio público, de lo contrario el Municipio puede armarlo como programa, pero si hace el registro de lavacoches y pasa algo le pueden decir "el registro no está autorizado", ya que no está autorizada la actividad en el espacio público.

- ¿Cómo fue la experiencia desde el 2013?

- Ese año armamos el equipo integrado con Laura Lencioni, Alicia Colombo, María Angeles Galizzi, Lorena Culasso y Eliana Negro; empezamos a trabajar con los lavacoches, ordenando la documentación porque muchos estaban indocumentados, se le iniciaron trámites de pensiones no contributivas porque no tenían ingresos y con algunos con programas de empleo. Del universo de 74 que había en 2013, el último relevamiento real de diciembre de 2016 era de 32 personas. En los últimos meses creo que volvió a aumentar, veo gente que antes no veía, uno de los condimentos es la situación de recesión porque es mano de obra no calificada. Ahora no hay más equipo porque se levantó. Es mentira cuando dicen que le quieren dar ese trabajo para dejarlos de por vida en la calle.

-En 2017 había sido presupuestado 110.000 pesos y este año unos 115.000 para este tema de los lavacoches, ¿el dinero se usa o no?

-El año pasado no se usó hasta el 24 de agosto que estuve en la Secretaría y no se había firmado el expediente; ese dinero era para pagar el equipo mencionado, porque nadie va trabajar gratis. En 2016 se organizaron 4 jornadas de capacitación, dos encuestas de ese equipo y otras dos que hizo el Icedel (encuesta de hogares, y la relación con los comerciantes y los usuarios).

-¿El proyecto no contemplaba los lavacoches que están fuera de la ZEC?

-Lo que se intentó regular es la zona de estacionamiento controlado donde se iba a autorizar, posteriormente se iba a analizar con la Rural porque es una situación esporádica de tres días, sí hay permanentes en el Hospital o frente a la ANSES. El horario era una hora más de tope que la ZEC, no fija el trabajo nocturno. El objetivo era ordenar la actividad y luego ir sacando a las personas; no te puedo decir que en 2 años no habrá más lavacoches porque es una irresponsabilidad del Estado. El que no esté registrado no podrá trabajar (si se aprobaba la norma), con un control de guarda municipal con el acompañamiento de la Policía. La implementación de cada caso en particular lo haría el Ejecutivo.

Con Información de Diario La Opinión