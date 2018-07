Para el sector financiero lo peor ya pasó

"Luis Caputo es más pragmático y conoce bien a los mercados internacionales", y este aspecto no es menor ya que coinciden que la mayor debilidad que enfrenta la Argentina hoy es el escenario internacional que, anticipan, continuará complicado.

La preocupación frente al mundo se explica por el hecho que "el 80% del financiamiento que demanda el país viene de afuera", aclaran.

Por esta razón, ponderan el acuerdo con el FMI; la calificación como mercado emergente; los préstamos de Banco Mundial, BID y CAF, acuerdos que mejoran la percepción de los inversores. También el hecho que con la devaluación se haya mejorado el déficit de cuenta corriente.

No niegan la realidad y saben que "la Argentina este año desacelerará considerablemente su crecimiento; que creció el temor respecto a la situación política; que existe un mayor pesimismo en la sociedad; que los mercados internacionales de fondos están cerrados".

En el análisis no dejan de rescatar que a pesar de la crisis Macri no se dejó tentar en tomar medidas como reinstalar las retenciones o aplicar impuestos al turismo. "Hubiera sido volver al pasado", señalan.

Los argumentos por los cuales la situación ahora macroeconómica está mejor responde a que se cuenta con un tipo de cambio flexible sin descalce de monedas; existe bajo apalancamiento público y privado y que se viene de 7 trimestres de crecimiento del PIB y una baja tasa del desempleo.

Asimismo, en un comparativo muestran cuán diferente es la situación de endeudamiento respecto del 2001. Hoy el porcentaje de deuda en relación al PIB es de 50,6% cuando alcanzó el 90,4%: si se mira el endeudamiento de familias y empresas se ubica en 23,6% antes 41% y deuda neta del gobierno el 27% cuando en el 2001 llego a ser de 49,4%.

Señalan que incluso en estos días de mayor incertidumbre no hubo retiro de depósitos en dólares y que la demanda de dólares se mantiene dentro de los parámetros habituales.

Esto permite afirmar que el sistema financiero tiene elevados niveles de liquidez tanto en pesos como en dólares y que cuentan con una baja exposición al sector público.

• Cheques rechazados.

Otro dato que aportan es que existe un bajo nivel de morosidad y que el porcentaje de cheques rechazados en junio fue menor que en mayo.

"La sequía represento la pérdida más de 1 punto de crecimiento y sin embargo casi no se registra morosidad en el sector agropecuario", grafican un banco que tiene una fuerte inserción en este sector. Este dato lo aportan para demostrar que "existe más pesimismo que una situación real de crisis".

Lo anterior no implica que los analistas no coincidan en que habrá una desaceleración de la actividad económica y que los salarios puedan tener una pérdida de su poder adquisitivo. Admiten que existe pesimismo y desamino, aunque también creen que tiene más que ver con que "cada sector quiere que la contribución la ponga otro" entonces "lloran para no perder beneficios".

Si bien aventuran que el PIB este año cerrará en torno al 0.5% estiman una recuperación para el 2018 en torno al 1,7%.

• Acuerdo blando.

No creen que el gobierno tenga problemas de cumplir con lo comprometido ante el FMI y aseveran "el acuerdo con el Fondo es uno de los más blandos que se conocen". Además permite a la Argentina cubrir las necesidades netas de financiamiento del 2019 unos 24.000 millones de dólares. Insisten que Macri no tendrá mayores dificultades ya que las condicionalidades establecidas son "para que Argentina lo cumpla", acotan.

Están muy confiados en que el gobierno podrá continuar con la baja del déficit fiscal pues el "gran ajuste más grande fue en los salarios". Esto no significa que el cumplir con la meta del 1,3% de déficit fiscal no implica "sangre, sudor y lágrimas", explican en la City.

Reconocen que habrá un probable bache en el crecimiento económico en el segundo semestre aunque prevé una salida en U con un crecimiento en torno al 2% aunque saben que el escenario político es más incierto por caída de la imagen presidencial.

"Se comenzó a especular que puede ser que Macri no sea reelecto" al tiempo que aclaran que estas dudas pueden llegar a despejarse si mejorar la situación económica.

El consumo es un aspecto muy tenido en cuenta por el sector financiero habida cuenta que el movimiento de plásticos constituye uno de los principales negocios. Al respecto, aportan que los argentinos el año pasado dolarizaron su portafolio en unos 22.000 millones de dólares" y "hoy son más ricas", explican.

Fuente: Ámbito