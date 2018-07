Rúrik Gíslason, el jugador más sexy de Islandia, muy cerca de una modelo argentina

Rúrik Gíslason se convirtió en el jugador "más hermoso del mundo" gracias a la platea femenina, que se enamoró cuando lo vio salir a la cancha en el primer partido que la selección de Islandia jugó con Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Aunque en Europa es muy conocido, en América su nombre no sonaba tanto como el de Cristiano, otro de los deportistas más sensuales.

De un momento a otro, los seguidores en su cuenta de Instagram aumentaron abruptamente. Cobró popularidad y hoy todos hablan de él. Hace días contó que tiene ganas de tomarse unas vacaciones en Sudamérica y nuestro país podría ser su principal destino. Y más ahora, que salió a la luz un dato inesperado..

Aunque todavía no pisó suelo argentino, tuvo contacto con una sensual morocha con la que parece haber pegado muy buena onda. Según el portal Mendoza Online, se trata de Bárbara Córdoba, una modelo mendocina que vive en Estados Unidos. La chica asegura que pasó un buen rato con él en un hotel ¡y hay pruebas!

El encargado de difundir las grabaciones en las redes sociales fue el periodista Federico Croce, quien sorprendió a todos con los datos del encuentro. "La verdad, fue un encuentro fortuito. Rúrik también estaba allí (en la pileta), y de la nada nos pusimos a conversar. No pude resistirme y le pedí que hiciéramos historias para mi Instagram. Le dije que todas las chicas lo aman, y que su popularidad es increíble, y se mostró sorprendido. '¿Por qué me quieren tanto en Argentina? ¿Qué pasó?', me preguntaba. Yo le expliqué que era porque todas las mujeres lo habían encontrado guapo y súper cool", dijo Bárbara, según publicó Clarín.

"Ayer empezamos a mandarnos mensajes, fuimos a comer y pasamos la tarde juntos. Hoy ya volvía a Islandia. Me encantó porque me dijo que era su primera amiga latina, y la primera argentina con la que entabla amistad", agregó.