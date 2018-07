La angustia de la hijita de Mauro Zárate tras la amenaza de bomba: "¿Mamá, todos se van por mi culpa?"

Mauro Zárate y Natalie Weber viven días muy difíciles después de que él anunciara su abrupta salida de Vélez, el club en el que había prometido jugar hasta su retiro del fútbol, para irse a Boca. La furia de los hinchas ya cruzó el límite de la razón porque se trasladó a las pequeños hijos de la pareja, Mía y Roco, que recibieron amenazas de muerte y ayer debieron ser evacuados del colegio por una amenaza de bomba relacionada al pase del jugador.

En diálogo con Pampita Online, Natalie contó cómo vivió su hija Mía, de 6 años, el momento de la evacuación del colegio Cardenal Pironio, en Nordelta: "No entendía nada, me decía '¿mamá, se van todos por mi culpa?'. Pero más allá de eso, no tomó consciencia por suerte".

La familia está con custodia policial y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue de cerca la situación. Quieren esclarecer el origen de los mensajes amenazantes que recibe Zárate, algunos con tinte criminal, en los que le advierten por la integridad de los chicos. "Se hizo la denuncia y estoy haciendo capturas y mandando todos los mensajes a la Policía Federal", explicó.

"Sé que el hincha es muy pasional y se sienten heridos y no pueden comprender la parte deportiva. Se los entiende pero todo esto ya llegó a demasiado. Esto no lo pasé en ninguna otra parte del mundo y estoy asustada por mis hijos", confesó.

El miércoles por la tarde, todos los alumnos de la institución fueron evacuados y las actividades quedaron suspendidas. Según contó la mamá de una alumna del Cardenal Pironio Marín a TN.com.ar, un hombre llamó al colegio y aseguró que había una bomba. Las autoridades llamaron a todos los padres para que retiraran a sus hijos como medida de prevención.

Zárate no esperaba que la furia de los hinchas se manifestara de tales formas. "No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente. No esperé amenazas, ni tantos insultos. No pensé que iba a llegar tan lejos. Tengo que tranquilizar a mi mujer y a mis hijos", reconoció en diálogo con TyC.