Mitos y verdades de la importancia de la vitamina C

La sabiduría popular asegura que es fundamental consumir vitamina C en invierno, ¿Es cierto? ¿Cuanto más consumimos, mejor es? ¿Qué beneficios trae consumirla? Para despejar las dudas sobre este tema, la Licenciada Sofía de Elías cuenta todo sobre esta vitamina.



La vitamina C es uno de los tantos micronutrientesfundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Se los llama así porque la cantidad diaria requerida es muy pequeña. Y se los considera esenciales porque el cuerpo humano no puede sintetizarlos, por lo cual es fundamental poder cubrir su aporte mediante la ingesta de alimentos.

"Algunas personas, lamentablemente mal influenciadas por la publicidad o mal informadas, tienden a pensar que el consumo extra de vitaminas y minerales conducen a una vida más saludable y con mayor vitalidad y no es así. Si bien es cierto que en algunas circunstancias, como en personas deportistas, los requerimientos pueden estar aumentados, no todos tenemos las mismas necesidades y no siempre más es mejor, ya que si los consumimos en exceso pueden causar toxicidad. La clave está en que cubrir las necesidades mediante los alimentos. Mientras más colorido sea tu plato, más micronutrientes estará aportando a tu cuerpo", asegura De Elías.

Qué funciones cumple

La vitamina C, también llamada Ácido ascórbico, es vital para el crecimiento y reparación de las células. "Este micronutriente favorece la salud de los vasos sanguíneos, encías y dientes. Es uno de los llamados antioxidantes. Y colabora en la absorción del hierro no hemínico, el que no es de origen animal", agrega la licenciada.

En qué alimentos se encuentra

Contenido de vitamina cada 100 g de alimento

130 - 100 : pimiento verde crudo, berro y kiwi

100 - 50 : brócoli, repollitos de bruselas, frutillas, coliflor y naranja

50 - 20: repollo, pomelo, acelga, espinaca, frambuesa, tomate

menos de 20: papas, frutas no cítricas, zanahoria, apio y lechuga

Cuánto consumir por día

Mujeres: 75 mg

Hombres: 90 mg

Mujeres embarazadas: 85 mg

Mujeres que amamantan: 120 mg

Una receta para incluirla en la dieta

Pancakes integrales con kiwi por @sofi.deli

Para 1 porción

Ingredientes:

1 huevo y 2 claras (separar las 3 claras y batirlas a nieve)

2 cucharadas grandes de harina integral de trigo o avena extra fina instantánea

2 cucharadas de leche descremada

Extracto de vainilla

Endulzante a gusto

Polvo para hornear (una pizca)

Procedimiento

Mezclar la yema con la leche, el extracto, el endulZante, por último agregar la harina con el polvo y con movimientos envolventes las claras. Cocinar en una sartén anti adherente hasta que burbujeen. Dar vuelta y terminar de cocinar. Rinde 3 o 4 unidades. Se pueden congelar una vez cocidos por hasta 3 meses.

Fuente: Clarín