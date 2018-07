Avanza en Mendoza una ley para permitir Uber

Después del receso invernal pero antes de fin de año, Mendoza dará un paso que la Ciudad de Buenos Aires aún no se ha animado a dar: abrirle las puertas a Uber y Cabify, incluso contra la presión de los taxistas que ayer rodearon la Legislatura medocina e irrumpieron violentamente en el recinto cuando la Cámara de Diputados discutía y aprobaba el proyecto de Ley de Movilidad que permitirá el desembarco de la aplicación.

Los diputados mendocinos sesionaron el miércoles prácticamente sitiados por taxistas. Al menos 50 propietarios y choferes ingresaron por la fuerza al edificio del Parlamento para exigir la suspensión de la ley, lo que generó un clima de tensión en la Cámara baja.



El proyecto que permitirá el desembarco de la popular aplicación de transporte fue enviado por el Poder Ejecutivo provincial y recibió modificaciones por parte de los diputados, que la aprobaron por mayoría. Tras las vacaciones de invierno, al Senado mendocino la convertiría en ley antes de fin de año, según informaron los locales.



"Está claro que el problema no es la plataforma sino por blanquear una situación que ya existe y es que los propietarios de los taxis son pocos. Ahora deberán hacerse responsables", indicó el presidente de la Cámara Néstor Parés y remató: "Estamos pisando callos".

La nueva Ley de Movilidad mendocina, que regula el servicio de taxis, remises y transportes, permitirá el ingreso de "plataformas electrónicas", como las aplicaciones de transporte de pasajeros Uber y Cabify.

El apoyo de los diputados fue prácticamente unánime por parte de oficialistas y opositores: tanto el peronismo como el kirchnerismo, el Partido Intransigente (PI), el PRO y el Partido Demócrata votaron el proyecto de la UCR en general, mientras que algunos legisladores votaron en contra algunos artículos. Sólo el Frente de Izquierda se opuso a las iniciativa en su totalidad.

El secretario de Servicios Públicos mendocino, Natalio Mema, sostuvo que la ley está pensada para que rija "por los próximos 20 años". "Es un proyecto que mutó mucho desde su redacción, por lo que agradecemos todos los aportes de la mayoría de los bloques legislativos. Tenemos una oportunidad de tener una ley de fondo que generará una política de Estado surgida desde el consenso", agregó.

Entre los cambios introducidos al proyecto original enviado por el radicalismo se encuentra el pedido del kirchnerismo para cobrarle más impuestos a las plataformas electrónicas extranjeras, como el caso de la norteamericana Uber o la española Cabify. Así, si la Cámara de Senadores aprueba el proyecto con esa modificación, Uber y Cabify podrán funcionar en Mendoza, pero deberán aportar una alícuota de Ingresos Brutos del 1% de la ganancia por viaje, que estará destinada a un fondo de modernización para comprar nuevos taxis, remises y transportes escolares.



La nueva Ley de Movilidad permitirá a los choferes de taxis inscribirse en Uber y prestar el servicio en el propio vehículo. "No se trata de ninguna dicotomía, porque el peón de taxi que alquila el coche podrá optimizar su trabajo cuando no encuentre recorridos o no los llamen desde la radio del taxi. Creemos que va a dejar de precarizar el trabajo y dará al usuario un mayor y mejor servicio", dijo el legislador del PI Mario Vadillo.

Además, el proyecto adecúa a la Ley de Transportes nacional el requisito de que los vehículos tengan una antigüedad máxima de 10 años, que en la actualidad es de 20 años en Mendoza. Sin embargo, el nuevo requisito fue objeto de negociación, que resultó en una aplicación progresiva: hasta fines de 2019 se podrán renovar las licencias de los transportes con 20 años de antigüedad; entre fines de 2019 y fines de 2021, con 15 años de antigüedad; y a comienzos de 2022 se renovará la licencia con un límite de antigüedad de 10 años.

Con relación a la conformación de mandatarias en la administración de taxis, se bajaron también los límites, tras un pedido del PD. El proyecto original contemplaba la habilitación de la mandataria desde 10 vehículos hasta 200. No obstante, ahora será a partir de 4 autos y hasta 150.

Por último, también se agregó al proyecto la generación de un libro de actas digital para que los usuarios puedan realizar reclamos contra las plataformas electrónicas; y también que se dé prioridad a los actuales choferes y personas con discapacidad para el otorgamiento de nuevas licencias de taxis.

Tras la media sanción, Uber emitió un comunicado celebrando el avance: "Seguimos de cerca el debate que se dio en la Legislatura el día de hoy. Tomamos nota de los distintos puntos que hicieron todos los sectores, atentos al compromiso para que nuestra operación tenga beneficios en materia de movilidad, oportunidades económicas, mayor apertura al turismo, seguridad y confiabilidad. Estamos convencidos de que podemos colaborar con el desarrollo de Mendoza", destacaron en un comunicado.

Fuente: Infobae