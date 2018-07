MARIO KEMPES SE POSTULÓ PARA REEMPLAZAR A SAMPAOLI AL FRENTE DE LA SELECCIÓN

Jorge Sampaoli todavía no se fue de la Selección Argentina, pero para los ex campeones del mundo es cosa juzgada. El Zurdo de Casilda no debe ser más el técnico del equipo. Primero fue Diego Maradona, que había dicho que volvería "gratis" a ponerse el buzo de DT del elenco nacional (estuvo a cargo en Sudáfrica 2010); y ahora se sumó Mario Kempes, el goleador del Mundial 78, con seis tantos.

Kempes, de 63 años, confirmó este jueves su interés en dirigir a la Selección Argentina, como había dicho en la cadena deportiva ESPN, donde actualmente es comentarista. "Claro que sí", respondió el Matador ante la agencia francesa AFP.

"Hay que trabajar mucho, pero hay tiempo suficiente para encarar con un buen proyecto un desafío que me parece muy interesante y estoy seguro ganaría", señaló Kempes.

De tener la oportunidad de conducir al equipo, Kempes aseguró que lo haría "con toda la responsabilidad que hay que tener para un compromiso tan importante como es dirigir una selección campeona".

Como entrenador, el cordobés trabajó entre 1996 y 2002 al frente de equipos en Indonesia, Albania, Venezuela, Costa Rica y Bolivia; Casarano Calcio de Italia y San Fernando (España), la mayoría de Segunda división.

Mientras tanto, en la AFA comenzaron con el "operativo desgaste" para forzar la renuncia de Jorge Sampaoli que ya había anunciado tras la derrota ante Francia por 4-3 por los octavos de final del Mundial de Rusia -que decretó la eliminación del equipo argentino- que no pensaba en renunciar y que quiere cumplir con su contrato, vigente hasta después del Mundial de Qatar 2022. Si AFA lo despide tendrá que pagarle una indemnización de 16 millones de dólares.

Por otra parte, ya comenzó la danza de nombres para suceder al Hombrecito de Casildas: Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, José Pekerman y hasta Pep Guardiola, entre otros.

