Obra Gasoducto: Cambiemos pide eximición de tributos para constructora

La Transportadora del Gas del Sur S.A. - SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. – Unión Transitoria, ha efectuado una presentación administrativa vinculada con la ejecución de la obra Gasoducto Regional Centro II (Recreo – Rafaela – Sunchales) ante la Municipalidad de Rafaela. Por este motivo, los Concejales del Bloque Cambiemos, han presentado un proyecto de ordenanza, pidiendo concretamente que se exima a dicha empresa, del pago de la Tasa por Verificación e Inspección sobre obras e instalaciones en el Dominio Público.

En diálogo con el Concejal Hugo Menossi, argumentaba al respecto; la Empresa TGS - SACDE de la UTE, es quien se ha conformado para llevar adelante la obra del Gasoducto Recreo Sunchales; quienes nos informaron sobre el inconveniente que estaban con el Municipio. Es decir, no estaban teniendo respuesta respecto del expediente que habían presentado en noviembre pasado, ni tampoco de la nota enviada en marzo, pidiendo la eximición de esta tasa de verificación que generalmente es la misma tasa que hemos eximido ya en alguna obra anterior. El antecedente más cercano que tenemos, es la que realizamos a Carreteras Argentinas S.A, por el paso de la Autopista de Ruta 34 en el sector oeste de la ciudad de Rafaela. Ellos nos manifestaron que es una cifra importante, que no estaba contemplada en los pliegos, en la licitación y por eso querían lograr la eximición; pero al no lograr la respuesta por parte del Municipio, es que nos contactan a los Concejales, ya que claramente cada exención que se realiza en la ciudad de Rafaela o en cualquier ciudad de la provincia de Santa Fe tiene que pasar por el Concejo Municipal y no es una decisión que pueda tomar Intendencia. Ante esta demora y la necesidad de comenzar con la obra, ellos pidieron que hiciéramos esta presentación para debatir. Allí ya se empezó a generar la controversia, ese tema quedó en comisión, pero claramente es una situación que vamos abordaremos ni bien volvamos del receso.

La empresa ejecutora nos informó que ya tiene todo listo para comenzar, de esto ya hace unos 15 días. Seguramente podrían empezar igual, el tema es que ellos no tenían presupuestado esta cifra, este porcentaje de tasa, como no lo tienen en ninguna de las otras localidades por donde pasa el gasoducto. Y es que seguramente hará una presentación ante la Nación, para que ésta pague esa tasa a los Municipios y Comunas por donde pase la obra, o que se contactará con estos para pedir la eximición, finalizó Menossi.

En este mismo sentido, Carlos Maina Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, manifestó; la obra ya comenzó hace algunos meses y se extenderá desde Recreo hasta Sunchales, pasando por la Rafaela. Una vez dentro de la ciudad, tendrá que hacer en el radio urbano, varios refuerzos, para el día de mañana, mejorar la provisión de gas y poder desarrollar una nueva red. Esto será en una sola etapa que va ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. La ejecución tendrá plazo de un año para concretarse, que generalmente suele tener pequeñas ampliaciones por cuestiones climáticas.

Lo que estamos discutiendo en las últimas semanas, son los tributos que tendrá que pagar la empresa en su paso por nuestra localidad. Dicha obra, facilitará el acceso sobre todo a las viviendas e industrias que requieren de este servicio, por lo cual es imprescindible que esto se pueda lograr. Estamos requiriendo la presencia de Litoral Gas que es la empresa distribuidora para que financie la ampliación, ya que estos van a ser clientes de la empresa y nosotros, más allá de que apoyemos la iniciativa y tratemos de facilitar el trabajo, requerimos que la compañía, que es la que distribuye el gas natural, también se haga cargo de la financiación.

La empresa que hará el Gasoducto que es una UT, presentó un expediente en donde demuestra todo el recorrido dentro de la ciudad, del pavimento y la vereda que se tendrá que romper, todos los detalles. En función a ello, los planos presentados y la ordenanza tributaria que fija un 4% para este tipo de obras, se hace el cálculo de la tasa que tendrán que pagar. En este caso, TGS - SACDE UTE, serán 6.740.000 pesos, de acuerdo a los planos presentados y al porcentaje que impone la ordenanza tributaria, concluyó Maina.

Veremos lo que sucede el 30 de julio, día en que se realizará la próxima sesión del Concejo Municipal de Rafaela y se debata a pleno dicha ordenanza.