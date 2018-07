Natalie Weber denunció que recibió amenazas por el pase de Mauro Zárate a Boca

Mauro Zárate dejó Vélez, el club de sus amores, para ir a jugar a Boca Juniors. Esto no le cayó nada bien a los hinchas del Fortín, que manifestaron su bronca en las redes sociales. En diálogo con TyC, el futbolista contó que lloró en la despedida con sus compañeros. "Duele que se olviden de todo lo que hizo uno. Falté a mi palabra y eso me duele, porque la palabra de uno es muy importante", se justificó.

Ahora la que salió a hablar fue su mujer, Natalie Weber, quien denunció haber recibido amenazas por "el pase del año". "Van a matar a mis hijos, y a nosotros también. Recibimos amenazas por WhatsApp, Instagram y Twitter, la gente no entiende que esto es solamente trabajo", dijo en el programa Involucrados.

El jugador también contó que no esperaba ser víctima de advertencias tan duras y de tinte mafioso: "No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente. No esperé amenazas, ni tantos insultos. No pensé que iba a llegar tan lejos. Tengo que tranquilizar a mi mujer y a mis hijos".

Hubo una amenaza de bomba en el colegio de su hija, en Nordelta. Todos los alumnos de la institución fueron evacuados y las actividades quedaron suspendidas. Según contó la mamá de una alumna del Cardenal Pironio Marín a TN.com.ar, un hombre llamó al colegio y aseguró que había una bomba. Las autoridades llamaron a todos los padres para que retiraran a sus hijos por seguridad.

A pesar del miedo, Mauro tiene muchas expectativas por su incorporación al equipo de la Ribera. Firmará contrato por tres años y peleará un puesto en la ofensiva del plantel, que afrontará un semestre en el que el principal objetivo será conquistar la sexta Copa Libertadores.