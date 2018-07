Rodrigo Noya se separó de la mamá de su bebé, ¿Barby Silenzi fue la tercera en discordia?

Después de que comenzara a circular una foto de Rodrigo Noya junto a Barby Silenzi, donde el actor tiene los labios manchados de lápiz labial rojo, surgieron fuertes rumores de infidelidad que no pasaron desapercibidos.



Por esta razón, Sofía Sorrenti fue entrevistada en el ciclo “Confrontados” para dar detalles de su actual vínculo con Rodrigo Noya.

“Estamos separados hace un mes y hace tres días que decidimos que cada uno viva en casas diferentes. Esto viene de hace un mes, ya veníamos mal como cualquier pareja y yo terminé de explotar con esta situación también”, aseguró la ex del actor.

Y luego agregó, con indignación: “¿Si sospecho de él? Sí y no. Yo le pregunté a Rodrigo qué estaba pasando y me dijo que nada, que se lleva muy bien con Barby. Pero bueno, las fotos y las publicaciones en Instagram Stories… Por ejemplo yo no sabía que él iba a ir a ver el partido de Argentina (contra Francia) a la casa de ella. En ese momento estaba en la casa de mi mamá viendo el partido con mis hermanos y después entro al Instagram y veo todos los mensajes de gente preguntándome si había visto la foto. Ahí dije ‘¿qué está pasando acá?’. Yo, si invito a un amigo mío a ver el partido, no lo recibo con la remerita atada. No sé, digo…”.

Por otra parte, cuando fue consultada si había alguna probabilidad de reconciliación con Rodrigo Noya, Sofía Sorrenti dijo: “No sé, el tiempo dirá. Nuestra separación no es culpa de Barby, quiero que quede claro. Pero obvio que esto no me cae bien”.

Paralelamente, barby Solenzi también fue consultada sobre los rumores de romance con el joven actor, y los desmintió de forma rotunda: “No sé de dónde salen, pero tenemos súper buena onda, nos llevamos re bien y estamos trabajando juntos en la obra Hansel y Gretel. Y pegamos tanta buena onda que vino a ver el partido a casa justo en el día del estreno del espectáculo. Yo tengo entendido que Rodrigo está separado por lo que nos dijo a mí y a todos los chicos, no está de novio. Igual, nosotros somos amigos”.