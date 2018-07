Ricardo Darín, sobre las denuncias en su contra: "Estoy dolido, no termino de entender"

Luego de disculparse en Intrusos, Ricardo Darín volvió a hacerle frente a las declaraciones de Valeria Bertuccelli y Rivas, quienes acusaron a su colega de "destrato" mientras realizaban la obra Escenas de la vida conyugal, en 2014.

Este miércoles, en el ciclo radial Tarde para nada, de María O'Donnell, en Radio Con Vos, el protagonista de El secreto de sus ojos se mostró dolido por la situación.

"Me llamó la atención que usara la palabra 'destrato' y no 'maltrato'. 'Destrato' parece que hubo abandono", comenzó Darín, que reconoció que con Bertuccelli tuvo "desinteligencias y discusiones que pensé que habían sido subsanadas", arrancó Darín.

"No estoy exactamente enojado. Estoy dolorido. No termino de entender", agregó, definiendo su sentir.

Y sumó: "Me corre un frío por la espalda cuando escucho que Valeria se desmayó adelante mío y no hice nada. Jamás en mi vida alguien se desmayó delante mío y yo no lo atendí".

Luego, hizo mención a la diferencia salarial que existía entre él y Valeria: "En el mercado del teatro no pesa la regla de género a la hora de evaluar los salarios".

En cuanto a Érica Rivas, que reemplazó a Bertuccelli en la obra teatral que compartían, se preguntó: "Si le estaba cayendo mal lo que hacía o le decía, ¿por qué no me lo dijo?".

"Me parece que no están dadas las condiciones para que llame a Valeria o a Érica. Me parece muy riesgoso", afirmó Darín. Y añadió: "Con esto yo no quiero invalidar que ellas se hayan sentido mal".