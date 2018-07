Según Lifschitz, Rafaela ( y Castellano por ende) son un ejemplo para el país

Ojalá la Argentina se mirara un poco más en Rafaela, dijó el Gobernador, por lo que se entiende que su admiración por la Ciudad, también lo es por el peronismo que nos gobierna desde hace más de 26 años.

Falta que el Gobernador ponga una Unidad Básica, haga una licitación a medida para que la gane Menara, favorezca a sus amigos, se deje manejar por "Don Omar", etc,etc,etc y cartón lleno!!!

Este martes, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz, estuvo presente en Rafaela y la Región, inaugurando obras que mejoran claramente la calidad de vida diaria de los vecinos y permiten desarrollar condiciones de infraestructura para la producción. Esto forma parte de una inversión histórica que viene concretando el Gobierno provincial para todos los santafesinos y nuestra zona.

Se cumplimentó de esta manera, la inauguración de la mano norte de la avenida Pte. Perón, principal vía de acceso al Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER). El mandatario estuvo acompañado además por el Intendente de la ciudad Luis Castellano, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el presidente del PAER, Diego Turco; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Andrés Ferrero; junto a autoridades locales, provinciales, empresarios, legisladores y vecinalistas.

En declaraciones; el Gobernador expresó: "Me gusta venir a esta ciudad, porque todos son muy orgullosos y muy autónomos, ya casi no necesitan del Gobierno de la Provincia, se arreglan muy bien, resuelven todos los problemas y van por más; ojalá la Argentina se mirara un poco más en Rafaela. En otras comunidades que tenemos en esta provincia, están pensando permanentemente en la producción, en el trabajo, el valor agregado, están mirando hacia adelante, el futuro y no hacia atrás. Permanentemente están iniciando nuevos proyectos que tienen que ver no solo con mejorar la calidad de vida de la gente y generar empleo genuino, desarrollo; sino con ideas de poner a Rafaela y Santa Fe en el mapa del mundo moderno, que se transforma aceleradamente. De una economía que se transforma día tras días, donde vemos que Argentina va perdiendo el tren, que significa perder el futuro.

Por eso, nos sentimos comprometidos a seguir acompañando y trabajando juntos, creo que ese es el camino. Un país que solamente hoy está discutiendo como recorta el gasto público, el valor del dólar y las tasas y que no está hablando de desarrollo, de actividad económica, de tecnología, de empleo, de las economías regionales; es como un país rengo, que no va a ganar ninguna carrera en este mundo. Si no somos capaces de tener un Estado austero, que debe ajustar en el buen sentido de la palabra, no gastar de manera innecesaria, reducir aquellos sectores del gasto público donde se puede hacerlo sin producir impacto social, sin afectar la actividad económica. Pero necesitamos por el otro lado crecer, aumentar las exportaciones, generar desarrollo, porque si no nos quedamos solamente en un planteo de achicamiento que definitivamente termina siendo a nivel país y nos vamos poniendo límites nosotros mismos, a nuestras posibilidades de crecimiento y de progreso, creo que no hay grandes recetas. Uno escucha y estudia a los grandes economistas, mira los expedientes de otros lugares del mundo y en todas partes donde se ha logrado un camino sustentable para el crecimiento, el desarrollo y el progreso, es donde se ha trabajado seriamente en apuntalar la actividad y fortaleza productiva que tiene cada país. En una inserción de la economía del mundo, obviamente que debe ser con una cabeza abierta, pero de manera inteligente. Esto quiere decir que tenemos que cuidar y proteger a los que tenemos que ir por más, pero no podemos poner a la economía argentina, con todos los problemas que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, a competir sin ningún tipo de consideración con otros mercados, productores, empresas globales que están en otras condiciones y que tienen otras ventajas desde el punto de vista competitivo. Celebramos poder inaugurar esta etapa de la obra, soy ingeniero, me gustan las cosas simétricas, uno siempre trata de que lo que vaya, venga.

Hoy no estamos en el mejor momento, más allá de que la provincia tiene una economía sólida y cuentas ordenadas, que hemos priorizado la inversión pública por los motivos que les explicaba. Si hay que hacer recortes, hagámoslo en otras partidas, pero no achiquemos las partidas de obras públicas. Queremos mantener el nivel de inversión que hemos venido llevando en estos dos primeros años, porque sabemos que eso no solo representa trabajo y movilidad a las economías regionales, sino que también representa un estímulo para aquellos que están atravesando dificultades y quereos llevarles un mensaje de esperanza y expectativa. Cuando el Estado invierte, eso ayuda también a que los sectores de la economía real tengan la misma expectativa. La economía es una ciencia que tiene mucho de subjetivo, la confianza y las expectativas de los actores económicos es fundamental para promover el desarrollo, tratamos de contribuir en ese sentido.

Estamos, trabajando en todos los campos de infraestructuras, obras hídricas, viales, obras contras inundaciones, saneamiento, energía, equipamiento social, salud pública y en este sentido, este magnífico hospital que se está construyendo en la ciudad. También mucha inversión en educación, nuevas escuelas, institutos de profesorados, jardines de infantes, todo lo que hace a generar condiciones para el progreso de la sociedad. Felicitarlos realmente, es un buen ejemplo el de Rafaela, la articulación pública privada, el asociativismo, la mirada local; porque el desarrollo siempre tiene una base de este tipo, ahí está la potencialidad y la fuerza de cada comunidad, cada región y a partir de ahí, podemos pensar en la posibilidad de integrarnos en una escala regional, nacional o mundial. Pero la base siempre está en la economía local. Cuenten con nosotros; finalizó Lifschitz.

Por otra parte, el Intendente Luis Castellano manifestó: “Hemos culminado una parte de una obra importante para todo el sector productivo de la ciudad, sobre todo para las empresas que están en el Parque de Actividades Económicas. Hay 60 empresas ya instaladas. Entre trabajadores, estudiantes y docentes que van al ITEC, son alrededor de 600 las personas que transitan todos los días”. También resaltó que “es un salto de calidad necesario y las gestiones las llevamos a cabo desde el municipio junto con los empresarios del sector, autoridades del PAER, autoridades del Centro Comercial e Industrial y hoy le ponemos fin a esta primera etapa”. “Nuestro futuro en este sector es importante. La pavimentación del PAER posibilita dotar de conectividad al sector noroeste donde muchas familias vienen a trabajar todos los días y los chicos a estudiar. En este momento de crisis necesitamos invertir en infraestructura industrial para que nuestras pequeñas empresas salgan adelante. Así se desarrolló históricamente Rafaela, y nosotros queremos seguir desarrollándonos, y potenciarnos hacia adelante”, expresó.

El noroeste de Rafaela “es un sector que se viene desarrollando y que venimos potenciando. Hace bastante tiempo que venimos encabezando todo un proceso de liderazgo junto con el sector privado para potenciar y lograr que nuestras empresas se trasladen del centro de la ciudad”. Además, reforzó la idea de que “las empresas necesitan tener condiciones adecuadas para poder invertir, crecer y competir con los productos en el mundo entero, para eso se necesita infraestructura. En este momento dimos de alguna manera el punta pie a una obra que venimos gestionando hace tiempo, la Provincia nos acompañó y ayudó, pero necesitamos ir por más porque faltan cosas y nuestras empresas lo necesitan”. “Si queremos que el país se desarrolle y si decimos que lo que nos importa es que se genere más empleo y se potencie el sector productivo, necesitamos dotarlo de infraestructura, por eso gestionamos y le pedimos al Gobernador este acompañamiento”, agregó.

Finalmente se procedió al corte de cintas, quedando oficialmente inaugurada la tan anhelada obra, que, sin dudas, será el inicio de una gran conectividad, que espera verse concretada en otra próxima etapa.

