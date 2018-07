Carrió, entre propinas y coimas

Me acordé del hermano de (Agustín) Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien… me vino el lapsus Rossi"

Luego de la polémica que se desató tras el pedido de la diputada oficialista Elisa Carrió para que la clase media a que "dé propinas" para no cortar "un círculo" sobre los sectores más vulnerables, la líder de la Coalición Cívica ratificó esta tarde su pedido, pero durante su discurso tuvo un 'fallido' cuando pidió que "es necesario que se mantengan las coimas".

En su intervención, Carrió empezó dando su apoyo a un proyecto del diputado del massismo Daniel Arroyo, que propuso la ceación de un plan estratégico de micro crédito, e inmediatamente después dijo que "quería aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas porque me parece importante".

"Saben que muchos de acá -continuó-, cuando estuvimos…. fue un lapsus, lo miré a usted y me acordé del hermano de (Agustín) Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien… me vino el lapsus Rossi. Ponga orden (le pide a Monzó ante los gritos del resto de los diputados)".

En la misma línea, Carrió continuó: "Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales nos llamaban como me están llamando, cartoneros, y los cartoneros trabajan, las manicuras trabajan, muchísima gente que a veces un día corta el pasto, trabaja, y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos, es una forma de solidaridad en momentos de crisis. Saben qué, el progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres".



El "lapsus" de Carrió llegó después de que en los últimos días la diputada desatara una polémica al instar a la clase media a que "dé propinas" para no cortar "un círculo" sobre los sectores más vulnerables. Tras sus dichos, la cuestionaron dirigentes opositores y hasta un mozo platense que consideró que hace un año y medio le dejó poca plata.

"Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto (de la crisis económica) es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas", sostuvo la diputada nacional en declaraciones al canal TN.

Ante los dichos de la ideóloga de Cambiemos, dirigentes de la oposición salieron a criticarla duramente, y Carrió quiso aprovechar la sesión para aclarar sus dichos luego de haber admitido hoy que le dio una propina de $5 a un mozo platense el año pasado porque en ese momento no tenía más dinero.

"Lo que dijo el mozo que le di los $5 y monedas es cierto, por un café y dos tostados. Era la única plata que tenía, le mostré la billetera y le pedí perdón, cuando vuelva a La Plata (o sea 200 km) le voy a llevar más", sostuvo Carrió en su cuenta de la red social Twitter.

Al respecto, Franco, un mozo platense del bar Drack, recordó que la atendió "hace un año y medio" y la propina que le dejó fue de 5 pesos. "No se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá se deja un 10 por ciento de propina: ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento", contó.

Fuente: Infobae