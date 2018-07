MARADONA DIJO QUE VOLVERÍA A DIRIGIR GRATIS A LA SELECCIÓN

"Volvería a dirigir la selección y lo haría gratis. No pediría nada a cambio".

La frase de Diego Maradona corrió como reguero de pólvora tras la sorprendente confesión en su programa "De la mano del Diez", que se emite por la cadena Telesur de Venezuela.

En el primer programa tras la eliminación argentina a manos de Francia, Maradona reconoció que no la pasó bien en Kazán.

"Me conmovió mucho. Creen que estoy contento, pero están equivocados. Me duele el corazón, me duele el alma. Corrí tanto por mi camiseta, con mi bandera al hombro y encarando a todo el mundo. Irme así no lo acepto", dijo Diego en una especie de catarsis televisiva o quizás mediática.

"Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha. Los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra con 57 años viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo, se destruya con tanta facilidad", confesó el máximo futbolista argentino de todos los tiempos visiblemente emocionado y con el conductor Víctor Hugo Morales, camarógrafos y demás participantes del programa como mudos testigos.

Fuente: www.lacapital.com.ar