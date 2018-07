Gareca quiere ser el próximo DT de la Selección

El técnico argentino, Ricardo Gareca, que estuvo al mando del seleccionado peruano durante la Copa del Mundo de Rusia, habló en conferencia de prensa y avisó que, por ahora, su decisión es tomarse un tiempo para definir su futuro. Además, hizo una fuerte autocritica del papel de Perú en el Mundial.

"No se cumplieron las expectativas que teníamos respecto al Mundial. Fue un golpe duro. Por eso destaqué la victoria frente a Australia, equipo que todavía tenía posibilidades de clasificación", comenzó el Tigre Gareca.

Luego, analizó cada partido que perdió su selección. "Con Dinamarca fue un partido parejo con una leve inclinación a favor nuestra en cuanto al predominio de juego. La efectividad de Dinamarca fue importante", sentenció el entrenador. Y luego, confesó que "Francia nos superó y tuvo entre 15-20 minutos de gran nivel. Valoro que hayamos dominado la posesión del balón porque es un avance, pero posesión sin profundidad no es lo ideal".

La situación en la Selección Argentina es compleja, hasta el momento no está confirmado el futuro de Sampaoli, actual DT, si continúa o no en el cargo. Aunque no esté resuelto, ya hay rumores que indicarían a varios entrenadores como posibles reemplazantes del oriundo de Casilda, y uno de ellos es justamente Ricardo Gareca. Sobre esto, el Tigre respondió “En estos momentos soy un técnico libre. Yo no renuncio ni nada que tenga que ver con decidir sobre un compromiso contractual que en estos momentos no existe. Me tomaré el tiempo necesario para pensar. Para mí es muy gratificante que suene como alternativa en Argentina".

Fuente: Doble Amarilla