FANTINO TILDÓ DE "BERRETA" A SAMPAOLI PERO PIDIÓ SU CONTINUIDAD

Alejandro Fantino, una vez más, cuestionó duramente a "Chiqui" Tapia y a los dirigentes de la AFA tras la eliminación de Argentina en el Mundial como consecuencia de la derrota ante Francia. A su vez, el conductor de Animales Sueltos abogó por la continuidad del entrenador Jorge Sampaoli, pese a haberlo calificado de "berreta".

"No hay mucha vuelta para darle. Es muy difícil que un resultado te de diferente si hacés las cosas de la misma manera durante mucho tiempo y mal, como en el fútbol argentino", inició su relato.

El conductor optó por mostrarse indulgente con los futbolistas. Sin embargo, no perdonó a los dirigentes de la AFA. "El fútbol argentino involuciona. Pasamos de Grondona al "Chiqui" Tapia. ¿Cuál es la salida?"

Tampoco se salvó el director técnico Sampaoli, al que calificó de "berreta e impresentable por la imagen dio en el Mundial", sostuvo. Y agregó: "Cedió el mando. se puteó con los croatas, estuvo acelerado y nervioso".

Pese a las críticas, Fantino consideró: "No lo pueden echar. No deben echarlo. Si todavía no mostró si puede dirigir o no. No estamos para regalarle millones de pesos si se va"

Por último, el conductor exhortó: "Pensemos como piensan las grandes potencias, a ocho años". Y concluyó: "Angelici es un poco la representación de Cambiemos en AFA. Pensé que iban a cambiar el fútbol argentino. Sigue hecho pelota, barrabravas, muertos, todo igual. Yo esperaba más, esa es mi profunda desilusión. ¿Qué proyecto y plan tienen? Mi enojo es que no hicieron anda por cambiar la estructura".

Fuente: www.lacapital.com.ar