Nahir a horas de su veredicto: el repudio de los vecinos y su bizarro club de fans en Facebook

Eran más que nada vecinos conmovidos o indignados, poco más de cien, congregados en la noche de lunes con media docena de pancartas en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo, la principal avenida céntrica de Gualeguaychú. "Justicia", "cadena perpetua", "Ni Uno Menos", fueron las consignas. "Cadena perpetua", principalmente.

Los vecinos, muchos de ellos parte de asociaciones locales de víctimas de accidentes de tránsito, proyectaronn la cara de Fernando Pastorizzo en una pantalla LED de publicidad sobre la vidriera de un kiosko, una chica canta una balada en un micrófono, otros se acercan a periodistas para intercambiar teorías conspirativas de detective amateur. Nadie insulta o aúlla, nadie pide ejecución o sangre, al menos no en voz alta. "No vinieron tantos. O el frío pega o la gente tiene cagazo", susurra Fabiana. "No soy vecina de Fernando, no soy amiga", aclara. Fabiana pasó las últimas tres semanas yendo a las audiencias orales y públicas del juicio al asesinato de Pastorizzo en el tribunal oral de la ciudad, algunas de más de cinco horas: "La historia me pegó", dice. La historia de la chica que mató a balazos a su ex novio le pegó.

No es la única. En un bar cercano, un grupo de hombres de entre 50 y 60 años que tuercen la vista entre latas de medio litro dejan de insultar a Jorge Sampaoli por un rato para hablar del crimen: "Boludo, lo mató, lo mató, lo re mató a balazos. Acá está todo el mundo re caliente. La gurisa lo mató a balazos. Perpetua, tiene que ser perpetua", dice uno de ellos.

Hoy a las 11 de la mañana, luego de tres semanas de juicio, terminarán seis meses de extraña fascinación para Gualeguaychú luego de que Nahir Galarza matara a Pastorizzo de dos disparos en el tórax con la semiautomática reglamentaria de su padre policía. El tribunal oral local presidido por el juez Mauricio Derudi deberá decidir si la envía a la cárcel con prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego tal como lo pidieron los fiscales del caso, Lisandro Beherán y Sergio Rondoni Caffa, o las querellas del caso con los abogados Rubén Virué y Juan Carlos Peragallo, que representan a los padres de Pastorizzo, Gustavo y Silvia Mantegazza y que buscaron sumar las figuras de premeditación y alevosía.



José Ostolaza y Horacio Dargainz, abogados defensores de Nahir, aseguraron en sus alegatos que los disparos fueron accidentales, que la joven era una víctima constante de violencia de género, de golpes y tormentos psicológicos a manos de Pastorizzo. Un homicidio culposo conllevaría una pena mucho menor, un máximo de cinco años de cárcel. Beherán, en privado, calcula que el tribunal le dará la razón con la pena dictada. Gustavo Pastorizzo también. Lo cierto es que la audiencia del veredicto se convertirá en una especie de evento.

La sala estará a capacidad máxima con cámaras y cronistas de todo el país, además de los familiares de víctima y victimario. Horacio Dargainz prefiere en sus cálculos que Nahir no asista a la sala por motivos de seguridad. Sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, aseguran ser el foco de insultos constantes en la calle. Aseguran que su casa cuenta con custodia policial luego de que Dargainz denunciara penalmente que alguien llegó a la casa de los Galarza de madrugada para alumbrar el interior. "La semana pasada fue peor", dice alguien cercano a la familia.



Tanto el abogado defensor como los Galarza no pudieron tomar contacto con Nahir en las últimas horas: sus padres se recluyeron en familia a esperar el momento del veredicto. Y así como los vecinos se conmueven con Pastorizzo, nadie apoya a Nahir, al menos no en pintadas, no en la calle.

"Asesina", "hija de puta", le gritaban chicas y chicos que pasaban por la calle aledaña a los tribunales cuando la veían esposada en sus traslados hacia la Comisaría de la Mujer durante el juicio. Sus amigas no se dejaron ver en la vereda durante el proceso: unas pocas declararon, una de sus tías se negó a hacerlo tras sentarse frente a los jueces. El único apoyo popular que le queda está en Facebook: su propio club de fans en Facebook, la cuenta "Nahir Galarza FansClub", que suma más de 7800 likes, con posteos que provienen principalmente desde Gualeguaychú y Paraná.



"La idea principal es demostrarle a Nahir que entendemos por lo que ella pasó, qué la llevo a tomar esa terrible decisión. No es un monstruo, es un ser humano con sentimientos, que también sufre por todo esto. Creo que para ella es importante saber que hay gente que la aprecia", dice alguien detrás de la cuenta, sin identificarse. "Son miles los comentarios positivos que llegan a diario", sigue, pero los comentarios de quienes visitan la página no van en esta frecuencia: los insultos contra Nahir son particularmente intensos.

Hay otros posteos de dudoso gusto que evidencian al club de fans como una cosa de evidente consumo irónico: un video de música pop en donde un dibujo animado de Nahir baila junto a los de Julieta Silva, detenida por atropellar y matar a su novio y el de Brenda Barattini, presa en Córdoba, acusada de mutilar el órgano sexual de su pareja.



Gustavo Pastorizzo no participó de la vigilia antes del veredicto: creyó que su presencia sería malinterpretada como una forma de presionar a los jueces. Pasó el último fin de semana en una chacra de la zona, entre mensajes de amigos que viajarán desde la provincia de Buenos Aires para el juicio. Tras el fallo, según allegados, planea demandar por calumnias a Jorge Zonzini, el "manager de medios" que se puso al frente de la defensa mediática de Nahir: Pastorizzo padre todavía recuerda cómo Zonzini señaló en una radio barrial de Villa Crespo que Fernando Pastorizzo podría tener ser un consumidor de drogas cuando los análisis de muestras de sangre y orina tomadas tras su muerte y exhibidos por peritos en el juicio dieron negativo para cualquier sustancia. "La demanda ya está escrita hace un mes", asegura alguien cercano al padre de la víctima.

Los fiscales en sus alegatos pidieron la prisión preventiva inmediata tras el fallo, si es que es condenada: Nahir permanecerá al menos diez días más en la Comisaría de la Mujer local en la que ocupa una pequeña celda desde el crimen, plazo en el que sus defensores podrán apelar el fallo. Luego, si todo sale en su contra, vendrá la cárcel.

