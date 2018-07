Angie Balbiani defendió a Pampita: "No es justo que le peguen tanto"

Este lunes, a su regreso de Rusia, Pampita se topó en el aeropuerto con una cámara de Los ángeles de la mañana y no solo le negó la nota al programa de Ángel De Brito, sino que, además, se despachó de lo lindo: "Son insoportables, son inbancables, son la peor... la peor... la peor mierda de la tele, ustedes, Los Ángeles de la mañana", dijo muy ofuscada.



Lo cierto que por la tarde, la modelo se ausentó de Pampita Online y el ciclo que va por Telefe estuvo conducido por Sol Pérez, quien se desenvolvió con soltura en la animación del envío.



Luego de la presentación, Angie Balbiani, amiga íntima de Carolina, defendió a la morocha y explicó su actitud.



"Es un día muy incómodo. Yo quiero cuidar mi amistad con Carolina y mi trabajo. No me gusta verla así, nunca me gustó y de hecho, nunca entendí cómo aguantó tanto maltrato mediático. Se rebalsó el vaso y es agotador", arrancó a contar.



"Tengo ganas de decir que no es justo que le peguen tanto, porque no solamente se han metido con ella, se metieron con nosotros cuando pedían que este programa no estuviera al aire. En la televisión vos tenés la opción de ver o no ver un programa y podés cambiar un canal si no te gusta", señaló luego.



Luego, Balbiani se negó a responder si los rumores de ruptura entre su amiga y Pico Mónaco influyeron en su ofuscación y aseguró que "No la reconocí a Carolina", en la actitud que la morocha tuvo en la mañana del lunes con la notera del programa de De Brito.

"Carolina jamás dejó un trabajo. Es muy responsable. Yo quiero trabajar y este contrato era para trabajar con Caro. Verla bancarse tantas cosas y que hoy no de más, a mí me parte el alma", concluyó Angie, sobre el tema.