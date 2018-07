EL CAMPO LIQUIDÓ MENOS SOJA DE LA QUE HABÍAN PACTADO CON EL GOBIERNO

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron este lunes que durante junio, el sector liquidó US$ 3.225 millones. Si bien con este número el mes pasado se convirtió en récord, no alcanzó para cumplir con la promesa que el sector le había hecho al Gobierno de liquidar "al menos US$ 4.000 millones".

Los US$ 3.225 millones de junio suponen casi mil millones más que los US$ 2.245,7 millones del mismo mes del año pasado. Así y todo hay enojo en la Casa Rosada porque esperaban una liquidación mayor.

A mediados de junio, cuando el dólar cotizaba a $ 26,60 en el mercado minorista, CIARA y CEC anunciaron que liquidarían US$ 4.000 millones en junio.

Con la corrida cambiaria desatada, Macri le pidió al campo que apurara la liquidación de divisas para aumentar la oferta de dólares.

Pero el dólar siguió subiendo hasta rozar los $ 30 el viernes 29 de Junio pasado. Según señalan en el mercado, la remontada de la última semana del mes generó que algunos productores dejaran de vender soja, ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con la divisa.