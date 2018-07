IDEAS PARA HACER UNA DESPENSA EN LA COCINA

Muchas veces la vivienda no dispone de un cuarto exclusivo para despensa, pero si es posible encontrar un hueco donde aplicar elementos para tener una alacena eficiente: de acceso rápido y visión integral de los contenidos almacenados. Un diseño adecuado nos permite ahorrar tiempo y dinero. Te mostramos diferentes soluciones.

Aprovechar el interior de las puertas

La idea es dividir la profundidad del mueble para no superponer productos, uno atrás de otro, y que todo esté ordenado de tal manera de detectar rápido lo que falta y evitar así salir apurado a comprar lo que necesitamos y no tenemos para eso que estamos cocinando.

La organización del armario es flexible según el contenido- con estantes a diferentes alturas e incluso cajones- presupuesto y las costumbres del usuario. Es conveniente colocar las cosas pesadas y más voluminosas en el piso o estantes de abajo, dejando las alturas más accesibles para los productos de uso frecuente. En las puertas se disponen sobre las especies, condimentos y cosas pequeñas. Esta solución también puede realizarse sobre muebles y placares existentes.

Cajones y Bandejas deslizables.

Es otra opción para usar la profundidad de los espacios. En ellos es posible ubicar un producto atrás del otro ya que al deslizar el contenedor (canasto, cajón, bandeja…) quedará toda la mercadería a la vista. Se abren individualmente vienen con o sin divisiones, en varias medidas y pueden ser de madera, paneles melamínicos, plástico o metal.

Estos accesorios están incorporados al diseño de los muebles de cocina nuevos con modernos herrajes para su deslizamiento con suavidad.

Ahora, si quisiera renovarse una antigua instalación pueden hacerse cajones y baldas de madera a medida o utilizar canastos estándar de enrejado metálico con sus guías. Se consiguen en casas de venta de accesorios para cocina.

Muebles verticales Extraíbles.

Es un esqueleto metálico con estantes que al tirar de la puerta se adelanta en toda su profundidad. Así es posible ver rápidamente los productos almacenados y además tenerlos a mano. El sistema permite dar una solución ergonómica y funcional a espacios profundos, a veces angostos, mediante un acceso rápido y sencillo. Lo ideal es instalar la alacena en un lugar fresco pero si queda, por ejemplo, al lado del horno empotrado es conveniente interponer un panel aislante y ubicar conservas, aceites y otros a los que afecte el calor en la zona más alejada por abajo del nivel del horno.

Usar espacios residuales.

Como el hueco que queda bajo una escalera. Ese lugar, si se lo cierra con una puerta, ofrece una muy buena superficie de guardado para objetos y productos de limpieza, alimentos no perecederos y que no se usen todos los días. Este sistema es económico, porque no necesita, como en los espacios altos, angostos y profundos de accesorios extraíbles para ver y acceder a la mercadería. En este caso, es al revés, en vez de salir los productos en cajones o bandejas es uno quien entra al lugar y los busca en las estanterías fijas, horizontales.

Se debe ventilar el espacio, si no hay renovación de aire natural, a través de un conducto y/o un extractor similar al del baño.

Claves para el uso eficiente

Estantes: lo ideal es subirlos o bajarlos según la altura de los productos. La profundidad ideal es de 15 a 20cm para tener como máximo dos filas de productos. Acumular es un error porque los alimentos se vencen (poner los más viejos adelante)

Organización de los alimentos. Es conveniente agruparlos por tipo: Las pastas, harinas arroces y legumbres. Los líquidos como leche, aceite, vinagre y bebidas. Y las conservas y paquetes pequeños.

Las repisas de las puertas, es un lugar ideal para especies y envases pequeños.

Los alimentos que más uses ponelos en la parte central, a la altura de los ojos. Lo más pesado (botellas, aguas…) abajo.

• Temperatura: La despensa debe estar en un lugar fresco y seco, preferentemente oscuro, que no tenga muchos cambios de temperatura (la ideal es de unos 10 a 20°C).

• Iluminación: Para ver bien el contenido poner luz en el techo y/o bajo los estantes.

Fuente: www.mujercountry.biz