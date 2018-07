ARIANA GRANDE RINDE HOMENAJE AL PADRE DE SU NOVIO CON SU ÚLTIMO TATUAJE

Hay algo de poético en grabar sobre el cuerpo un mensaje, en principio, indeleble. Tal vez por eso, un tatuaje compartido es una de las formas en las que cada vez más parejas se demuestran su amor. A veces se trata de muestras evidentes, como un cupido en el pecho, el dibujo con el que Brooklyn Beckham sorprendió a Chlöe Moretz cuando aún salían juntos. Otras, son gestos sencillos, como una pequeña nube en las manos, un símbolo que desató los rumores entre Ariana Grande y Pete Davidson. Aunque poco después la pareja confirmó a través de redes sociales y de una forma bastante peculiar -disfrazados de alumnos de Hogwarts- que estaban saliendo, lo cierto es que su relación y los tatuajes parecen estar estrechamente ligados.

Primero fue Pete el que empezó a llenar su cuerpo con dibujos que recordaban a la cantante: la máscara de conejita que llevaba la cantante en la portada de su álbum Dangerous Woman, las iniciales A y G en su pulgar, la famosa nube… símbolos que, esperemos, no tenga que ocultar más adelante. Ambos lucen, también, un H2GKMO en el dorso de la mano, iniciales que significan honest to god, knock me out (una de las frases que la cantante repite con cierta asiduidad en su cuenta de Twitter).

Ahora, Ariana se suma de forma individual a esta forma de demostrar cariño luciendo un número tatuado en su pie, el 8418, cuatro cifras a las que resultaría complicado encontrar sentido, pero que coinciden con las que su prometido lleva tatuadas en su brazo y con las que rinde homenaje a su padre. Esos dígitos son, en realidad, el número de placa de Scott Davidson, el padre de Pete, bombero de profesión fallecido, hace ya diecisiete años, durante los atentados del 11 de septiembre de Nueva York. Un símbolo con el que su hijo quiso rendirle homenaje, demostrarle que nunca lo olvidaría y al que ahora se suma la cantante.

En el escaso mes y medio (al menos que sepamos) que la pareja lleva de noviazgo, las muestras públicas de cariño no han dejado de repetirse, y no solo en forma de tatuaje. Hace poco te contábamos que la cantante había elegido una nube para dar forma a su último perfume, un aroma que habría dedicado al cómico; también que Pete decidió felicitar a Ariana el día de su cumpleaños de una forma muy romántica; o que no paran de compartir momentos juntos. Lo cierto es que en estas semanas su relación se ha convertido en una de las más comentadas del momento y, seguro, una de la que más dará que hablar, con permiso de Hailey Baldwin y Justin Bieber.

Fuente: www.fashion.hola.com