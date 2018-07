LA CRÍSIS DEL GOBIERNO CONDUCE A ALEMANIA A LO DESCONOCIDO

¿Dimitirá finalmente el ministro del Interior alemán, Seehofer de sus cargos? ¿Se romperá el Ejecutivo de coalición? ¿Habrá nuevas elecciones? ¿Caerá Merkel?

Todo parece posible en estos momentos en un país en el que tradicionalmente ha reinado el consenso. A la espera del resultado que pueda deparar la reunión que este lunes por la tarde mantendrán las cúpulas de la CSU y de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, estas son las posibles opciones:

ESCENARIO A: No se producen acercamientos en el bloque conservador. Merkel y su partido, la CDU, no ceden a las pretensiones de sus socios bávaros y Seehofer y la CSU tampoco se mueven de su posición. En este caso, se esperaría la dimisión de Horst Seehofer de sus dos cargos y se deberían buscar sustitutos tanto para el Ministerio del Interior como para la cúpula del partido. Esta opción no haría más que postergar el conflicto abierto entre las dos formaciones. Permanecería, por lo tanto, el riesgo de ruptura del Gobierno de coalición.

ESCENARIO B: No se produce un acercamiento entre la CDU de Merkel y sus aliados de Baviera. Tras la renuncia de Seehofer, el conflicto continúa escalando y se confirma la escisión de la CSU del bloque conservador. Esta decisión propiciaría el salto por los aires del Gobierno en Berlín, que obligaría a Merkel a buscar el apoyo de Los Verdes, actualmente en la oposición. Este escenario, considerado a estas alturas como muy improbable, conduciría a corto o medio plazo a la convocatoria de nuevas elecciones.

ESCENARIO C: En el último momento, el bloque conservador logra aunar posturas después de que ambas partes hagan concesiones. La solución podría llegar con un acuerdo como el que Seehofer le propuso el pasado sábado a la canciller Merkel durante un encuentro mantenido en Berlín. El político bávaro dijo estar dispuesto a expulsar de Alemania no a todos los migrantes que ya habían presentado su solicitud de asilo en otro país europeo, sino solamente a aquellos cuyo expediente estuviese ya en curso. En este caso, la pregunta sería si Seehofer continuaría manteniendo sus cargos o presentaría igual su renuncia.

Fuente: DPA