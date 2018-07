El mensaje de Marisa Brel para su hija Paloma: “Cumple tres semanas de su nueva vida”

“Le encontraron mucho líquido en el cerebro. Ella, súper bien. Yo… como puedo”, había descripto Marisa Brel a través de su cuenta de Instagram, en referencia a la delicada situación de salud que atravesó su hija, Paloma Evaristo (17).

Fue hace dos semanas cuando internaron a Paloma en en el Fleni de Belgrano, luego de que le realizaran una tomografía computada. “La veíamos caminando mal, sin fuerzas ni equilibrio. Ella, súper bien. Yo… como puedo. Llenándola de amor y risas. Lloro a escondidas. Paloma se da cuenta y se ríe de mí”, amplió posteriormente Brel en sus videos.

Sin embargo, Brel confesó algo que la tuvo a maltraer: “Lo que peor me puso fue que me dijeran que ese tumor no es nuevo, que seguramente esté allí desde hace años. Yo agradezco a todos los que me enviaron mensajes, a los que se sumaron a las cadenas de oración y a los que tuvieron y tienen a Paloma muy presente para que ella pueda salir adelante”.

Ayer, la periodista publicó un mensaje lleno de esperanza para su hija. “Hoy mi hija cumple 3 semanas de su nueva vida. Sin enfocarnos en el miedo, confiamos en Dios, en los médicos y las oraciones y energía de todos uds que han pedido por la Sanación de mi princesa. Cuánto aprendizaje. Cuánto amor. Cuánta admiración hacia mi hija que desde hace 3 viernes que se llama Leona!!!”.