EL DESGARRADOR RELATO DE MÓNICA AYOS: "MI EX MARIDO ME VIOLÓ"

Mónica Ayos estuvo invitada en Podemos hablar y detalló la traumática experiencia que vivió con el padre de su primer hijo. La actriz contó que sufrió violencia de todo tipo incluso estando embarazada.

Ayos explicó que lo denunció en varias oportunidades pero siempre las levantaba y volvía al mismo calvario.

"Yo había recibido una paliza muy grande cuando le estaba dando la teta. Me agarraba como si fuera una pelota de fútbol", fue una de las declaraciones más impactantes de Mónica.

Y luego contó que fue violada por su expareja: “Estuve seis días internada porque tuve un parto muy difícil, una cesárea de urgencia. Me violó… no podíamos tener relaciones porque la zona estaba muy delicada. Me abusó… estoy describiendo a un hombre enfermo. Él intentaba suicidarse y lo salvé varias veces. Y terminó suicidándose”.

Fuente: www.lavoz.com