Las 9 frases de Messi que dan pistas sobre la decisión que tomará tras la eliminación de Argentina

¿Se queda? ¿Se va? ¿Volverá a usar la albiceleste? ¿Es el último mundial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Nacional?

Las especulaciones sobre el futuro del 10, luego de la actuación del seleccionado argentino, son muchas. Pero el jugador se fue en silencio y cabizbajo, sin adelantar qué piensa sobre su futuro en el equipo que hoy dirige y dirigirá Jorge Sampaoli, quien anunció que no evalúa renunciar a su cargo de director técnico a pesar de los resultados que llevaron a que la Argentina quedara fuera del Mundial de Rusia 2018.

Hace solo un mes, sin embargo, fue el mismo Messi quien reveló qué haría luego del campeonato del mundo si Argentina no lograba levantar la copa.

En una entrevista con TyC, el capitán confesó qué pasaba por su cabeza y su corazón luego de tantas frustraciones con la camiseta argentina.

"Si nos va mal, tendremos que desaparecer todos de la Selección. Va a ser muy complicado porque ya son muchos años que estamos acá".

"Están esperando que este grupo se vaya porque lleva mucho tiempo sin ganar algo. Los que critican se cansan de ver las mismas caras"

"La gente quiere resultados y si no ve eso, quiere caras nuevas".

"Hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro mejores"

"El hecho de haber perdido tres finales es un peso que llevamos"

"(Ser campeón) Es un deseo de todos los que venimos en esta última década. Lo sentimos como un deseo, no como una obligación. No tenemos la obligación con nadie. Somos los primeros en querer eso"

"Si no salimos campeones la sociedad argentina va a pedir que no estemos más".

"No me interesa ser el mejor futbolista de la historia".

"Brasil es el candidato. Llega muy bien y funciona muy bien como grupo"..

Lo cierto es que luego de la derrota de 4-3 frente a Francia en los octavos de final, Lionel Messi no dijo una sola palabra. La Pulga esquivó los micrófonos tras la eliminación de Rusia 2018, el cuarto mundial de su historia, cuando el silbato del árbitro iraní Alireza Faghani dio por finalizado el encuentro.

¿Serán estas palabras el adelanto de una decisión que ya rondaba en su cabeza? ¿Es Rusia el cierre para su carrera en la Selección argentina? Solo él tiene la respuesta.

Fuente: Infibae