Lavacoches: polémica y rechazada propuesta de ordenanza

En la tarde del pasado jueves, tuvo lugar una maratónica sesión del Concejo Municipal, en donde otros temas, se trató el Proyecto de Ordenanza propuesto por los Concejales del Partido Frente Justicialista para la Victoria, que pretendía regular la actividad de lavado de vehículos en la vía pública. Este era uno de los temas más importantes dentro del orden del día presentado por el Ejecutivo, el cual buscaba generar un registro de lavacoches y contemplaba la delimitación de la zona donde debían desarrollar su actividad, la identificación de cada uno de ellos, más un reglamento que debían cumplir las personas que lo integraran y las penalidades para quienes infrinjan el cumplimiento del mismo. Este generó un gran debate entre los Concejales, siendo rechazado por siete votos negativos y tres positivos.

En primer lugar tomó la palabra Jorge Muriel, quien manifestó; muchos esperaban desde hace tiempo que se dé debate este proyecto, consideramos que no es la solución definitiva, muchos de los lavacoches esperan poder presentarse en un trabajo formal, están ahí con una función puntual para poder llevarles un plato de comida a la familia. Esta es una problemática social, debemos poder capacitarlos para insertarlos en el mercado formal con todos los beneficios. Revalorizo este trabajo interdisciplinario, la propuesta es darle orden a esto. Hubiese sido bueno tener la opinión de todos los protagonistas para poder lograr una propuesta consensuada y darle una herramienta más al Ejecutivo para que la actividad se vaya desalentando en cada uno, para que pueda ser insertado en el mercado correspondiente.

Silvio Bonafede por su parte continuó; la palabra lavacoches discrimina. Se cree que todos son de la misma manera, muchos deberían estar en un trabajo formal y no ahí. Un chico joven que pretenda terminar la escuela secundaria y quiere seguir estudiando, es una gran cosa; por eso es que queremos empezar haciendo algo.Tener registrada la cantidad de personas que hoy están haciendo este trabajo, un horario, una zona. La calidad humana de muchos de los que están aquí presentes en el día de hoy en esta sesión escuchando, están interesados en poder lograr un trabajo formal.

Por otro lado, el Concejal Leonardo Viotti prosiguió; estos chicos, cuando van a una empresa a pedir trabajo, al no tener experiencia, no son tomados; la sociedad no les da la posibilidad de insertarse. Estoy a favor de que puedan estar donde están, pero que se tomen medidas, porque la mayoría de ellos hace las cosas bien y se estigmatiza a todos, por los que las hacen mal. El intendente podría hacer algo al respecto, sin posibilidad de una ordenanza. Hace un año subieron este proyecto a los Concejales, echándonos la culpa a nosotros de que no hay una solución, que es nuestra responsabilidad porque no la tratamos. Todo se puede hacer, más allá de que el Concejo no lo trate y no lo apruebe. Esto seguirá pasando hasta que no haya un programa serio que le dé respuesta a ellos. Este proyecto no es claro, no voy a ser cómplice de algo que está mal hecho, donde nos están tirando a nosotros esta enorme responsabilidad. El anterior programa también fracasó. Esto se puede hacer sin la necesidad de que nosotros hoy lo aprobemos.

Por otra parte Carina Visinttini opinó; hace años que se viene debatiendo este tema. En el año 2016 en el Bloque Pro, se había presentado un pedido de informe de lavacoches. Aquí hay varios responsables, los que usan este servicio, el Estado que no controla, los vulnerables que trabajan sin sueldo fijo, sin vacaciones, falta de oportunidades. Que garantías da esta ordenanza de que se va a cumplir? Hay una carpeta de todo tipo de ordenanzas que no se cumplen, innumerablemente.

Más adelante Hugo Menossi dijo; ¡esta ordenanza es una mentira! valoro el trabajo que realiza el equipo de gobierno, porque nos ha brindado información. Castellano dijo que no quiere sacar a los chicos de la calle, él los está condenado, no buscando un mejor trabajo para ellos. ¿Qué pasa si un chico se pasa 20 metros fuera de los que le correspondería trabajar? Se le suspenderá el permiso? ¿Si olvidó el permiso en su casa, no puede lavar? Esto se podría llevar delante teniendo en mente algo concreto, como la posibilidad de un trabajo formal. Si vendrían aquí con un proyecto en donde se les pretenda dar posibilidad a los chicos, nosotros lo estaríamos apoyando, pero esto es un mamarracho. No confundan a los chicos, no jueguen con ellos. No acompaño esta ordenanza porque va en contra de la otras, no le aportará nada a los chicos ni a los frentistas. Estamos dispuestos al diálogo, y el creo que el intendente tendría que cambiar su postura.

Prosiguiendo, la Concejal Marta Pascual mencionó; esto no es una buena política, implica a personas. Observo una dificultar en el Ejecutivo para resolver problemas, son mejores para hacer obras. La escuela de la calle es dura, no es lo mismo el trabajo de un call center, que aquel en donde todos los días se debe convencer a la gente de que laven su auto y de esta manera poder llevar la comida a su casa. El estado y los políticos debemos tener conciencia de esto, tratarlo y resolverlo con convicción, dando una buena respuesta, aunque lleve tiempo. Brindar experiencia de capacitación y educación. Esta ordenanza pretende que se siga en las mismas condiciones.

Tomando la palabra nuevamente Evangelina Garrapa continuó; hace más de 6 meses que esta propuesta está acá. Lo que se está haciendo con esto, es una movida para no decir realmente lo que piensan. La cuestión no es que el Ejecutivo pueda hacerlo por decreto, es que no queremos aprobarlo y proponer las modificaciones para que esto pueda ser posible. Este siempre fue un proyecto para aprobar. ¿Porqué el martes en comisión nadie habló? ¡no dijeron ni una palabra! ¡Ahora decimos que se les está mintiendo a la gente!, algunas cosas queremos que sean por ordenanza y otras no! Nunca en estos seis meses se propuso un debate por esto, no existe el diálogo. Acá hay un proyecto claro que se hubiera podido trabajar, para poder dar un marco institucional. ¡No puedo que creer que no se haya expresado nada en estos seis meses!

Nuevamente Marcico hizo alusión a las cuestiones formales que no se pueden transgredir, hay que acomodar otro tipo de normativa para poder votarla como está. Hay que ver cuestiones formales, no es que una ordenanza posterior derogue una anterior. No todos quieren pasar a una actividad formal, muchos quieren seguir estando en las mismas condiciones. Nadie estigmatiza a nadie, sino que es la realidad que se ve en la calle todos los días. Gente que no quiere a los violentos y que quiere trabajar. Hay que buscar un camino intermedio, darles una solución en el tiempo, debe haber situaciones de vida muy complicadas. Pero debemos trabajar haciendo algo en común, no no podemos ir en 2019 por término de mandato, sin por lo menos haber traído un proyecto, debe ser un compromiso de todos. Entiendo que si queremos ser partícipes debemos traer un proyecto.

Hugo Menossi mencionó; hemos debatido estos temas en otras instancias, incluso cuando algunos Concejales no estaban en sus funciones, por eso desconocen. Es necesario buscar una solución para los chicos. Lo dicho por Garrapa anteriormente es una barbaridad. Dejen de mentirle y jugar con las necesidades de la gente.

Evangelina Garrapa argumentó; me llama la poderosamente la atención que se esté hablando de esto, de modificaciones que no se hicieron en comisión. Acá nadie está mintiendo, hay un proyecto presentado que no tuvo el debate suficiente, que lo están diciendo recién ahora y merecía otro tipo de tratamiento. Aquí está el proceso de capacitación, es un tema de plazos.

Jorge Muriel prosiguió; en todo momento se está tratando de diferenciar a los violentos de los que quieren trabajar y que son los que hoy están acá. Esta iniciativa busca apoyar a los que trabajan, no a los delincuentes, todas las profesiones tienen delincuentes. Queremos que se apruebe para poder trabajar para ellos.

Leonardo Viotti expresó; hay que evaluar los hechos y los resultados que son totalmente nulos. Que el intendente haga lo que corresponde y lo vamos a estar apoyando.

Finalmente el presidente del Concejo Raúl Bonino manifestó; creemos que los chicos no tienen que estar en la calle, que tienen que está ejerciendo otro trabajo. Hace 25 años que están trabajando en este lugar. Muchas promesas se les hicieron, que los iban a contratar y les mintieron. Esto no les va a traer solución. Decidamos que queremos hacer, que solución le vamos a dar. Somos conscientes que en la regulación del espacio público, todos tienen esta problemática social en muchas ciudades del país, porque el marco normatorio está. El intendente tiene que tener la capacidad de decir que fracasó. Así como en otras ciudades, los intendentes los incluyeron, acá el Ejecutivo tiene las herramientas para hacerlo. Si quieren que co gobernemos, lo hacemos, pero no pretendan que hagamos algo que no nos corresponde. Hoy tenemos lavacoches, la Ley está por encima de todo, regulemos con políticas sociales de acción, busquemos otras herramientas y soluciones.