Operativo “Oasis”: Angelici se suma a la delegación de la Selección

Tras la derrota ante Croacia, se movieron los cimientos de la alianza entre Tapia y Angelici y el pacto de “statu quo” en Viamonte, sellado hasta la Copa del Mundo, empezaba a resquebrajarse. Las filtraciones e informaciones falsas difundidas desde el predio de Bronnitsy por parte de hombres del Tano, enfurecieron a jugadores y al propio Tapia, quien durante dos días ni si quiera respondió las llamadas del presidente de Boca.

Luego del triunfo ante Nigeria y la clasificación, el clima empezó a distenderse y se intentó dejar de lado las disputas, aunque la tensión seguía en picos altos. El miércoles hubo una nueva charla entre Angelici y Tapia. El xeneize jura y perjura que no es él quien lidera una campaña para limarle poder al presidente de AFA, aunque admite que hombres de su confianza no jugaron nada bien. Para dos de ellos, prometió castigo fulminante. En el medio, Torneos y Clarín, arrancaron el operativo serrucho sobre Tapia frustrados por una renovación de contratos (Ascenso y Selección) que no llegan. La pregunta es cómo juega Angelici en ese frente.

De cara al partido ante Francia se decidió poner en marcha el “operativo Oasis”. Tapia entiende que, más allá de la rosca, los jugadores necesitan tranquilidad, aunque reconoce que en las últimas 72 horas el foco mediático estuvo puesto en la política futbolera lo que también le dio un respiro los futbolistas. En ese marco, sumó al predio de la Selección a Guillermo Raed, vicepresidente tercero de AFA y hombre de su máxima confianza. La primer función del santiagueño fue tomar control de la carpa de prensa montada para Superliga-AFA. Es la primera vez, en lo que va del torneo, que al “media center” de Bronnitsy se acerca un dirigente a dar impresiones oficiales respecto a lo que sucede adentro del búnker.

Si bien se esperaba la llegada de Angelici para las eventuales semifinales, el Tano decidió adelantar su viaje y arribó ayer para la noche a Moscú junto a uno de sus hijos, como muestra de distensión y para evitar quedar ante la opinión pública como un “antiselección”. Como parte de ese operativo, acordado con el presidente de AFA, Angelici se sumará a la Selección en Kazán. En principio iba a viajar junto a los jugadores, pero prefirió descansar hoy en la capital rusa e ir directamente el mismo sábado temprano, aunque la vuelta sí la hará en el avión de la Selecicón. El gesto debe leerse como un stand-by, pero no como un nuevo pacto. El tapismo sabe que si no se alcanza el objetivo de semifinales, a los 5 minutos de cualquier eliminación anticipada van a empezar de vuelta los puñales desde todos lados.

Fuente: Doble Amarilla