Polémico debate sobre el congelamiento de sueldos en el Concejo

En una controvertida sesión en el concejo municipal del día de ayer, extendida durante casi cinco horas, uno de los proyectos más controversiales, fue el que proponían los Concejales del Bloque Cambiemos a cerca del congelamiento de sueldos de funcionarios municipales y dietas de concejales hasta el próximo 31 de diciembre. Esta contribuirá para atenuar el aumento de la tasa en un 8,7%, relegando al 13,17% propuesto por el DEM, pero este último porcentaje se aplicará para el resto el resto de los tributos. Dicha suspensión del incremento remunerativo incluye al intendente, jefe de Gabinete y los respectivos secretarios y subsecretarios municipales, funcionarios del Gabinete, entes autárquicos, dietas de concejales (estaba previsto el 8% desde agosto), secretario y prosecretario del Cuerpo. Los fondos no percibidos por funcionarios y ediles serán destinados a mitigar futuros incrementos de la tasa. El artículo 2 que exceptuaba al personal político no alcanzado por Ganancias fue modificado con una propuesta de Garrappa: será exceptuado el personal cuya remuneración no supere los cuatro sueldos del salario mínimo, vital y móvil al 1 de julio de 2018.Esta aplicación será inmediata después de la promulgación del Intendente Luis Castellano. Otra de las pretensiones de dichos fondos, era que puedan ser destinados a la finalización del Ex CEPLA, hoy DIAT - a través de la propuesta de Garrapa- ya que es fundamental terminar esta obra y que el dinero fuese a este lugar, esperado por más de dos años. Esto fue rechazado.

Al respecto, todos los concejales tuvieron su momento para explayarse. en este sentido Hugo Menossi manifestó; en cuanto se presentó este proyecto se hizo con el convencimiento de que cada vez que nos encontrábamos con un Rafaelino o interactuábamos en las redes sociales, siempre se nos planteaba: ¿y la política para cuando?. En ese momento, empezamos a ver que es lo que había en la provincia y en la nación y encontramos bastante poco. Lo que pude leer, son decretos establecidos en Salta y Neuquén, los cuales frenan el gasto público para el año 2018. Algunas personas dicen que tendríamos que trabajar a donoren, cobrar sueldo de empleado de comercio o docente. Esta una discusión muy importante la que se puede dar. Si trabajaríamos a donoren, personas que no estén realizadas económicamente no podrían llegar a la banca porque no podrían subsistir. Al aprobarse esto, vamos a tener un gesto donde estaremos poniendo algo de nosotros a la ciudad. Son cuestiones atendibles, aquel personal político que menos gana no merecía este congelamiento de sueldo, lo que uno quiere hacer, es llegar a los que más ganan, no lo que menos ganan.

En tanto Lisandro Marsico opinó; siempre propuse dar un incentivo a la gente que paga sus impuestos en tiempo y forma, es una manera de tratar a todos por igual. Lo conveniente sería que lleguemos a todos por igual, sin dividir en micro créditos y tasa. Este proyecto de los concejales Garrapa y Muriel es ridículo. No es ver quien es más pícaro, sino quien trabaja más y el que no quiera hacerlo, se tendrá que ir a su casa. Perdieron por goleada en 2017, quieren controlarnos con el fichaje, yo dejo mi vida en el Concejo.

Por su parte Jorge Muriel apuntó; no hay mayor violencia que la desigualdad, la cosas aumentan todos lo días, por las paupérrimas políticas que atentan en el país. Esto no soluciona la cuestión de fondo que es darle de comer y mandar a los hijos a la escuela. La única verdad es la realidad, consideramos que tiene que ser una medida aplicable y efectiva, y ojalá les llegue a todos los bolsillos de los rafaelinos a partir del día de mañana.

La edil Alejandra Sagardoy expresó; es un gesto que no alcanzará para todos, pero es una respuesta al menos. Las cosas aumentan todos los día, y no con este gobierno, sino que viene de los anteriores. Al respecto Leonardo Viotti mencionó que el ahorro hoy puede estar rondando aproximadamente los tres millones de pesos, el tema es ver a donde los destinábamos. Esto va a llegar de manera directa a todos los ciudadanos. Silvio Bonafede continuó; me hubiese gustado haber discutido un poco más, no que sea equitativo. Habría que buscar otros parámetros para poder evaluar las categorías de la tasa y el tema de los ahorros, discutirlo con más tiempo.

Marta Pascual manifestó; no debemos desestimar la voluntad y los gestos. Para otros, será la posibilidad de dar un gesto a la sociedad que los estamos acompañado. Hay mucha gente que realiza su tarea por vocación, convicción, dedicación y responsabilidad. Esto tiene que ver con cambios culturales, especialmente de los políticos en nuestro país.

Finalmente Evangelina Garrapa dijo, esto tendría que haber sido debatido entre los diez Concejales y así luego consensuado y presentado. Creo que esto es un gesto, pero creo también en políticas públicas de peso que le cambien a vida a la gente. Espero encontrar la misma sensibilidad en otros planos políticos, como es el debate por la reforma laboral. Me hubiese gustado que se haga en un formato de becas presentadas en el Concejo de manera general. El martes en comisión no hubo el espacio suficiente para debatir. Por esto mociono la modificación del articulo N°2, exceptuado al personal cuya remuneración no supere los cuatro sueldos del salario mínimo, vital y móvil al 1 de julio de 2018 y los fondos se destinen a la finalización del Ex Cepla, ya que es fundamental terminar esta obra y que el dinero vaya a este lugar.

Por su parte, Hugo Menossi opinó sobre la moción del Bloque Justicialista; quedó claro que no se acompaña de esa manera, sin restar importancia a algún sector. Adonde sea, claramente va a ser importante para el que lo reciba, pero no llegará a los rafaelinos de la misma manera. Vivimos en Rafaela, somos críticos y a veces duros y eso hace que se generen roces, le debemos esto a la gente, ellos nos sentaron en esta banca.