GRANATA ROMPE EL SILENCIO TRAS SER DESPEDIDA DE CANAL 9: "HAY ALGO QUE NO ME ESTÁ CERRANDO"

"Lo que hicieron es terriblemente grave. Me echan por mi ideología, por mi militancia, por lo que pienso, cuando jamás ofendí a nadie", comenzó diciendo Amalia Granata en Pamela a la tarde tras ser despedida de Canal 9.

"Ellos asocian el tuit con la muerte de la hija de una de las trillizas. Y yo planteo que, cuando leo de esta muerte, a mí me toca muy profundo porque tenía casi mi edad, yo tengo 37 ella tenía 34 años, tenía dos chiquitos, una vida exitosa por delante. Que le haya sucedido esto cuando no veo campañas de prevención y de información en nuestro país, me efecta", contó.

"Me hizo mal leer la muerte de una mujer con un futuro por delante. Si la lucha de las mujeres es para que no mueran más mujeres, hay muchísimas causas antes del aborto por las cuales las mujeres se están muriendo. Hagamos campaña en eso… Con el tuit no ofendí a nadie, no fue dirigido a nadie. Nunca pensé que el canal se iba a tomar de esto para despedirme. Esto es libertad de expresión y de prensa, porque soy periodista, y si ellos me están censurando y echando injustamente de un canal por algo que escribo en una red social donde no injurio y no insulta es gravísimo... Es una excusa, que además como excusa es gravísima. Es ridícula. Es atentar contra la libertad de expresión", siguió.

"Me han discriminado, me han ensuciado. Cuando me echaron el gerente de programación me dijo que me echaban por mi falta de profesionalismo y que era una estudiante recién recibida de periodista y que me falta experiencia en el medio, en el cual trabajo hace 15 años”, sumó.

