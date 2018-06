TREMENDO RELATO: MICA VICICONTE DIJO QUE FUE MALTRATADA EN "COMBATE" Y POR ESO RENUNCIÓ

“Fui maltratada y por eso me fui del programa donde estaba. No voy a decir nombres, pero hay muchos que usan el papel de ‘acá mando’, ‘acá te hago entrar’ y después no son los mandan, son los que están atrás”, comenzó diciendo Mica Viciconte en Incorrectas.

“Fueron insultos, de todo, todo por lo bajo y detrás de cámara. Yo no estaba astuta ahí y entonces me comía todo. Después de los insultos me costaba mucho salir en la pantalla, por ahí en televisión me enojaba y lloraba pero era por toda la situación que estaba viviendo detrás de escena, hasta que un día llegué a mi casa llorando una vez, dos, tres, cuatro y renuncié”, agregó.

“En ese momento estaba en pareja, agarró a mi pareja del cuello, le dijo que la esperaba a la salida, tuve un montón de reuniones. Fui a la oficina a hablar y me dijeron que ellos no veían esa actitud en él. Aguante seis o siete meses seguro y después renuncié, no me escucharon, prefirieron cuidar a esa persona”, siguió.

Fuente: www.lavoz.com