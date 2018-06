¿Se pueden tonificar los glúteos en casa? Anota estos consejos

Tonificar los glúteos en casa es posible, con unos sencillos consejos que podemos poner en práctica desde ya mismo. No se requiere material adicional ni ninguna compra extraordinaria. Con los elementos que tenemos en casa, podemos tonificar los glúteos sin ningún problema.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta determinados consejos que nos garantizarán que tonificar los glúteos en casa dé los resultados que estamos buscando. Para ello, vamos a tener en cuenta algunos consejos.

Ejercicios para tonificar los glúteos en casa

Para tonificar los glúteos en casa, debes tener claras las mejores rutinas que se pueden hacer. Para ello, vamos a hacer una recopilación de algunos ejercicios y sus variantes, así como algunas recomendaciones que consideramos necesarias.



Sentadillas: Hazlas con las piernas juntas y, también, ligeramente separadas. Es necesario que intentes llegar lo más abajo posible, pero no te fuerces si no eres capaz.

Zancada: Cuando realices las zancadas, intenta que la rodilla toque el suelo. Puedes poner las manos sobre tus caderas si no sabes qué hacer con ellas o te desequilibras.

Elevaciones: Utiliza una silla o banco para hacer este ejercicio, pero cerciórate de que está estable y no se va a mover. Para llevarlo a cabo, subirás y bajarás de la silla como si estuvieras subiendo escaleras. Puedes alternar las piernas o hacer primero el ejercicio con una y después con la otra.

Puente de hombros: Acostados boca arriba y con los pies apoyados elevaremos las caderas lo máximo que podamos. Es necesario querelajemos los hombros y que sean los glúteos los que ejerzan toda la fuerza.

Patadas: Nos ponemos en cuatro apoyos y vamos a hacer el ejercicio de dos maneras. La primera, con la pierna flexionada; la segunda, con la pierna estirada. En estas dos posiciones, elevaremos la pierna lo máximo posible y volveremos a la posición inicial.

Estos ejercicios son los más comunes y efectivos para tonificar los glúteos en casa. Sin embargo, puedes añadir variantes. Por ejemplo, en las sentadillas puedes agarrar algo de peso entre tus manos o en el puente de hombros poner peso sobre tu abdomen. Así el ejercicio será más intenso.



El espacio dentro del hogar

Uno de los consejos que hay que tener en cuenta si nos disponemos a tonificar los glúteos en casa es el tema del espacio. Aunque los ejercicios de los que hemos hablado no requieran de un sitio grande para realizarlos, sí hay que procurar que podamos movernos sin chocar con nada.

Por ejemplo, si vamos a realizar los ejercicios en el salón y el centro está ocupado por una mesita, podemos retirarla para hacer los ejercicios. Sin embargo, esto puede resultar tedioso y suponer una excusa para no hacer los ejercicios.

Nuestra recomendación, siempre y cuando se pueda, es tener un espacio reservado para la realización de los ejercicios que no suponga mover nada de sitio.

De esta manera, podemos disponer los objetos adecuados, como esterillas o algún otro elemento que nos permita estar cómodos para tonificar los glúteos en casa.

Mantener siempre el mismo horario

No es lo mismo tener que ir a las nueve al gimnasio porque empieza una clase, que hacerlos en casa y disponer del tiempo que queramos. Esto puede hacer que un día, por pereza, decidamos hacer en otro momento los ejercicios y, al final, no se terminen realizando.

Por eso, para tonificar los glúteos en casa es muy importante que mantengamos siempre el mismo horario. Esto quiere decir que si nos viene bien ejercitarnos a las 10 de la mañana, esto sea así siempre.

No es positivo que vayamos rotando horarios, que hoy hagamos ejercicio a las 9, mañana a las 4 de la tarde o pasado a las 11 de la mañana. Es mejor hacerlo siempre a la misma hora, ya que esto nos ayudará a mantener una rutina.

¿Haces ejercicios de tonificación para los glúteos en casa? ¿Cuáles son los que te resultan más efectivos? Esperamos que estos consejos te ayuden a tonificar los glúteos en casa de una mejor manera y que logres mantener la rutina de hacerlo.

En casa solo contamos con nuestra propia motivación, ya que no tenemos que pagar a un gimnasio ni tenemos horarios determinados para diferentes actividades. Por lo tanto, hay que tener muy claro el objetivo que queremos conseguir y ponernos a ello.

Fuente: Mejor con Salud