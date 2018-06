HECHARON A GRANATA DE SU PROGRAMA POR PUBLICAR UN TWITT EN CONTRA DEL ABORTO LEGAL

El mismo día que falleció a causa del cáncer de mama la hija mayor de la "trilliza de oro" María Eugenia, Amalia Granata publicó un tuit en donde cuestiona "por qué en vez de pedirle al Estado más prevención y tomógrafos para las más vulnerables" que padecen esta enfermedad, están "con pañuelos verdes reclamando" por la despenalización del aborto, siendo que, afirma, "el cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina".

Dos días después, Granata volvió a recurrir a las redes para anunciar la sorpresiva primicia sobre su desvinculación de El Nueve: "Toda lucha tiene sus consecuencias... la mía le costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos. #CuidemosLasDosVidas", publicó.

Más tarde, Ángel de Brito dio más detalles sobre el tema.

"Despidieron a Granata de Canal Nueve. Molestaron ciertos tweets sobre su postura en contra de la Ley del aborto. Tanto la productora como la conductora querían que Amalia continúe."

Por último, Maju Lozano -la conductora del programa donde la panelista ya no formará más parte- abrió el ciclo refiriéndose al episodio: "Quiero comunicarles porque ya se va a saber en cualquier momento, nada grave o sí, que Amalia Granata no va a formar más parte del equipo de Todas las tardes. Esto no es una decisión ni personal ni de la productora, sino directamente del canal".

Fuente: www.ellitoral.com