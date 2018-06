LA NIÑERA: "AMABA IR AL TRABAJO Y SER FRAN FINE PORQUE MI VIDA ERA UN DESASTRE"

Detrás de esos episodios de puras risas, la protagonista de la serie La Niñera reveló que el detrás de cámaras era un tormento para ella ya que en esos años no estaba atravesando un buen momento interior.

Fran Drescher, más conocida por La Niñera, protagonizó una de las series más exitosas de los '90. Su esbelta figura era una de sus características principales, y por supuesto, su buen sentido del humor. Pero detrás del simpático personaje de la Nana Fine, se escondía una profunda tristeza y trauma. La misma actriz reveló su historia.

Durante un panel de discusipon en Nueva York, Drescher confesó que fue violada y amenazada con un arma de fuego. Los días en el set de grabación para ella eran un alivio. Se metía en el cuerpo de la Nana Fine para mostrarse divertida y olvidar por unos instantes el trágico presente que vivía.

"Tuve que lidiar con eso cuando me volví famosa y salió a la luz, ¡gracias a Dios que estaba haciendo terapia! Honestamente amaba ir al trabajo y ser Fran Fine, porque ella era totalmente divertida y liviana, y mi vida era una especie de desastre. Creo que por esto estaba tan delgada", confesó.

Más allá del éxito del programa, la actriz tenía un dolor que la acompañaba todos los días. Esta situación se vio reflejada en su "esbelta figura" de la que todos hablaban, y envidiaban. Pero detrás de esa apariencia había algo que no estaba bien.

Drescher confesó que sufría de trastorno por estrés postraumático.

"Vuelvo a mirar algunos episodios y recuerdo lo que estaba pasando detrás de escena, y no era nada lindo. Cuando vendí el programa, en 1993, pesaba 64 kilos, y cuando estábamos en la quinta temporada, pesaba, quizá, 49 kilos. Estaba quemando la vela de ambos lados", declaró sobre su estado físico y anímico.

El presente y la moda

Tras haber sobrevivido a un cáncer de útero, Drescher ahora está en un peso saludable, y dice que está enfocada en "honrar" su cuerpo, y que no extraña su antigua silueta. Dice que se quedó con algunas piezas del vestuario de su personaje, pero que la mayoría ya no le entran, y expresó: "Estoy bien con eso. No podría ser tan flaca y verme bien ahora".

Sin embargo, también reconoce que recuerda con cariño los años 90 y ese momento en la historia de la moda.

"Los 90 fueron una época muy emocionante", dijo Drescher a Page Six. "Fue cuando empezaron a surgir los dominios dotcom, era la era de Clinton, y el dinero fluía libremente, y lo que surgió de esa era fueron Moschino, Dolce & Gabbana, Versace, Todd Oldham… fue increíble. Hasta Chanel, que era una marca más vieja, se estaba rejuveneciendo. ¡Yo usaba minifaldas en el show con chaquetas cortas y cinturones de cadena! Era la mejor década", rememoró la mujer responsable de dar vida a Fran Fine.

